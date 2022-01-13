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Сенаторы США призывают принять меры, чтобы не допустить запуска «Северного потока 2»
22:34 12.01.2022 |
Сенаторы-демократы США в законопроекте, предусматривающем санкции против РФ в случае нападения на Украину, призывают принять меры, чтобы "Северный поток 2" никогда не начал работу.
"США должны рассматривать все возможные и надлежащие меры, чтобы предотвратить начало использования "Северного потока 2", - говорится в законопроекте, обнародованном в среду.
Сенаторы отмечают, что для этого нужно рассмотреть, в частности, "санкции против структур и физлиц, отвечающих за планирование, строительство и эксплуатацию трубопровода. Кроме того, следует работать на дипломатическом уровне".
В документе говорится, что в случае его одобрения у госсекретаря США Энтони Блинкена будет не более 30 дней на то, чтобы определить, по-прежнему ли соответствует интересам США принятое в прошлом году решение о выводе из-под санкций компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, "особенно - в свете военного усиления РФ вдоль границы с Украиной".
Также сенаторы считают нужным вводить санкции против структур и физлиц, связанных с "Северным потоком 2", если РФ нападет на Украину.
Кроме того, они убеждены, что США, если РФ нападет на Украину, стоит рассмотреть возможность санкций, касающиеся нефтегазовой сферы, угольной промышленности, сферы добычи полезных ископаемых, а также - "против любого другого сектора, введение санкций против которого, по мнению президента США, соответствует нашим национальным интересам". В документе указывается, что меры могут касаться как физлиц, так и юрлиц.
В данной части законопроекта нет четкого перечня компаний, против которых сенаторы хотели бы увидеть санкции: в законопроекте говорится, что этот перечень в случае необходимости должен составить сам президент США.
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