В США - самый высокий рост инфляции за 40 лет

В США зафиксирован самый высокий рост потребительских цен за последние 40 лет. В декабре цены на товары и услуги в Соединенных Штатах увеличились в годовом исчислении на 7 процентов, сообщило министерство труда в Вашингтоне в среду, 12 января. Это самый высокий показатель с 1982 года.

Примечательно, что экономисты ожидали подобного развития событий несмотря на то, что в ноябре инфляция в США уже составила 6,8 процентов. Эксперты объясняют происходящее дефицитом сырья и материалов из-за пандемии коронавируса и высокими ценами на энергоносители. Федеральный резерв ставил цель по росту инфляции не более чем на два процента.

Ожидается, что американский регулятор к марту откажется от скупки облигаций для поддержки экономики. Некоторые члены Федерального резерва дали понять, что первое повышение базовой процентной ставки произойдет уже в марте. В настоящее время ставка находится на уровне от ноля до 0.25 процента.