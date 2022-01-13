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В США - самый высокий рост инфляции за 40 лет
22:27 12.01.2022 |
В США зафиксирован самый высокий рост потребительских цен за последние 40 лет. В декабре цены на товары и услуги в Соединенных Штатах увеличились в годовом исчислении на 7 процентов, сообщило министерство труда в Вашингтоне в среду, 12 января. Это самый высокий показатель с 1982 года.
Примечательно, что экономисты ожидали подобного развития событий несмотря на то, что в ноябре инфляция в США уже составила 6,8 процентов. Эксперты объясняют происходящее дефицитом сырья и материалов из-за пандемии коронавируса и высокими ценами на энергоносители. Федеральный резерв ставил цель по росту инфляции не более чем на два процента.
Ожидается, что американский регулятор к марту откажется от скупки облигаций для поддержки экономики. Некоторые члены Федерального резерва дали понять, что первое повышение базовой процентной ставки произойдет уже в марте. В настоящее время ставка находится на уровне от ноля до 0.25 процента.
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