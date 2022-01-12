Сенат США обнародовал законопроект о санкциях против Путина и его окружения в случае вторжения РФ в Украину

Представители Демократической партии в Сенате США разработали законопроект о пакете санкций против президента России Путина, членов правительства и высшего военного командования РФ, который будет применен в случае вторжения российских войск в Украину.

Согласно обнародованному документу, санкции коснутся президента и премьер-министра РФ, а также министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, главнокомандующих сухопутными и воздушно-космическими силами, главнокомандующего военно-морским флотом, командующих воздушно-десантными и ракетными войсками, командующего Силами специальных операций РФ и командующего тыловым обеспечением ВС РФ.

Пакет санкций включает в себя блокирование и запрет на проведение любых операций с имуществом или в интересах подсанкционных лиц, если это имущество или интересы находятся на территории США или находятся под контролем гражданина США.

Кроме того, подсанкционным лицам будет запрещен въезд в США. Запрещается выдача им виз или других въездных документов. Выданные ранее документы, разрешающие въезд на территорию США, будут аннулированы.

Санкции также затронут российские компании, использующие систему SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.

Также, среди прочего, сенаторы предлагают президенту США запретить американцам любые транзакции с российским госдолгом. Речь идет только об операциях, проводимых после вступления в силу закона.

Кроме того, законопроект включает ряд положений, направленных укрепление безопасности Украины, и призывает США "рассмотреть все доступные и надлежащие меры" для того, чтобы газопровод "Северный поток – 2" не был введен в эксплуатацию.