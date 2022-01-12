Тайвань объявил о $1 млрд инвестиций для Литвы на фоне давления Китая

Тайвань объявил о запуске кредитной программы на сумму 1 млрд долларов для финансирования совместных проектов между литовскими и тайваньскими компаниями в шести категориях бизнеса.

Об этом во вторник сообщили в правительстве Тайваня, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Литва находится в состоянии серьезного спора с Китаем, считающим Тайвань своей территорией. В ноябре в Вильнюсе, несмотря на сопротивление Пекина, начал работу представительский офис Тайваня, который де-факто является посольством.

Китай снизил уровень дипломатических отношений с Вильнюсом и оказывает давление на компании, чтобы они прекратили использование компонентов литовского производства. Он также заблокировал въезд в страну литовских грузов.

На прошлой неделе Тайвань объявил о планах создать отдельный фонд в размере 200 миллионов долларов для инвестиций в литовскую промышленность и развитие двусторонней торговли, а теперь анонсировал еще один миллиард долларов инвестиций.

"Инвестиционные и кредитные средства помогут нам укрепить сотрудничество", - заявил на онлайн пресс-конференции министр национального совета развития Тайваня Кун Мин-Синь.

По его словам, кредитный фонд будет направлен на развитие полупроводниковой отрасли, а также биотехнологий, спутников, финансов и научных исследований.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что весной ее страна намерена открыть торговое представительство на Тайване.

Тайвань предоставил Литве несколько раундов помощи после того, как в конце 2021 года разразился торговый спор. В начале этого года тайваньская государственная компания по производству спиртных напитков закупила около 20 000 бутылок литовского рома, ввоз которого в Китай был заблокирован.

Американские дипломаты выразили решительную поддержку Литве, назвав давление Китая "экономическим принуждением".