СМИ узнали, что войдет в «секретный» пакет военной помощи США для Украины

В пакет дополнительной военной помощи США для Украины, непублично утвержденный в конце декабря, войдут радиолокационные системы и морское оборудование.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico, передает "Европейская правда".

Дополнительная помощь в размере 200 миллионов долларов была одобрена как часть полномочий президента Джо Байдена по изъятию средств, что дает ему полномочия, чтобы госсекретарь обратился к министру обороны с просьбой доставить предметы из имеющихся запасов Пентагона в находящуюся в опасности страну. Затем команда президента должна сообщить Конгрессу, что "непредвиденная чрезвычайная ситуация нуждается в немедленной военной помощи".

Многие сотрудники Конгресса сказали, что впервые услышали об этом пакете на недавнем секретном брифинге.

Неназванный советник президента Владимира Зеленского и лицо, знакомое с пакетом, которое общалось с Politico, сказали, что Соединенные Штаты пришлют Украине радиолокационные системы и некоторое морское оборудование, хотя неясно, когда будут первые поставки.

Советник Зеленского добавил, что в прошлом месяце украинскую сторону проинформировали о предстоящей помощи "на высшем уровне".

"Учитывая, что разведка США постоянно предполагает, что Россия может начать полноценное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволит Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменит результат", - сказал советник.

Это не первый случай, когда Байден использует свои полномочия по изъятию средств: в августе он обязал Соединенные Штаты направить 60 миллионов долларов военной помощи Киеву незадолго до встречи с Зеленским. Часть этого транша, включая стрелковое оружие и боеприпасы, была доставлена ​​в Украину в прошлом месяце.

Напомним, телеканал CNN сообщил о секретном утверждении в конце декабря пакета дополнительной военной помощи Украине в размере 200 млн долларов.

По словам источников, на которые ссылается CNN, пакет помощи включает оборонное оборудование, поставляемое США в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, системы защищенной связи, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование.