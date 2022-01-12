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Греция отменила запрет гомосексуальным мужчинам быть донорами крови
11:23 12.01.2022 |
Мужчины, которые имели однополые половые отношения, теперь могут сдавать кровь в Греции после отмены действовавшего десятилетиями запрета.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
Министр здравоохранения Танос Плеврис и его заместитель Мина Гага подписали 10 января министерский указ о новой форме, которую должны заполнить потенциальные доноры крови.
Новый документ изымает гомосексуальные действия из списка критериев, запрещающих сдавать кровь. Он вступит в силу после опубликования в Правительственном вестнике.
Существующий документ о донорстве крови с 1977 года запрещал сдавать кровь любому мужчине, имевшему секс с другим мужчиной.
Вскоре после вступления в должность министра в сентябре Плеврис попросил президента Национального центра переливания крови пересмотреть запрет.
Многие страны ввели контроль за донорством крови после эпидемии ВИЧ/СПИДа в 1980-х годах, когда инфицированная кровь, сданная потребителями наркотиков и заключенными, загрязнила запасы. Греция была одной из немногих стран, поддержавших запрет.
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