ЕС проведет крупномасштабные учения по кибератакам на цепочки поставок

Участники Европейского союза намерены запустить крупномасштабную симуляцию кибератак против нескольких государств. Участники столкнутся с атаками на свои цепочки поставок и некоторыми побочными социально-экономическими последствиями в других государствах. Затем им придется скоординировать общественные коммуникации и дипломатический ответ.

Цель шестинедельных учений - проверить устойчивость Европы к внешним воздействиям, укрепить готовность и сотрудничество между государствами, а также повысить эффективность совместного реагирования, сообщило информагентство Bloomberg.

В одном из документов ЕС упоминается недавний взлом компании-разработчика программного обеспечения SolarWinds. Хотя в распоряжении ЕС есть различные инструменты для противодействия актам киберагрессии и наказания за них, в настоящее время у него нет основы для эффективного сотрудничества.

Согласно одному из документов, учения будут построены вокруг постепенной эскалации серьезного кризиса, кульминацией которого станет нападение, классифицированное как вооруженная агрессия в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Нападение будет смоделировано на основе инцидентов, которые произошли или могут произойти в ближайшем будущем, с целью выглядеть максимально реалистично и лучше подготовить страны к реальной атаке.

Моделирование, которое предлагается французским председательством в ЕС, начнется в нынешнем месяце и завершится во время встречи министров иностранных дел в конце следующего месяца.