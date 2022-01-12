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ЕС проведет крупномасштабные учения по кибератакам на цепочки поставок
10:40 12.01.2022 |
Участники Европейского союза намерены запустить крупномасштабную симуляцию кибератак против нескольких государств. Участники столкнутся с атаками на свои цепочки поставок и некоторыми побочными социально-экономическими последствиями в других государствах. Затем им придется скоординировать общественные коммуникации и дипломатический ответ.
Цель шестинедельных учений - проверить устойчивость Европы к внешним воздействиям, укрепить готовность и сотрудничество между государствами, а также повысить эффективность совместного реагирования, сообщило информагентство Bloomberg.
В одном из документов ЕС упоминается недавний взлом компании-разработчика программного обеспечения SolarWinds. Хотя в распоряжении ЕС есть различные инструменты для противодействия актам киберагрессии и наказания за них, в настоящее время у него нет основы для эффективного сотрудничества.
Согласно одному из документов, учения будут построены вокруг постепенной эскалации серьезного кризиса, кульминацией которого станет нападение, классифицированное как вооруженная агрессия в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Нападение будет смоделировано на основе инцидентов, которые произошли или могут произойти в ближайшем будущем, с целью выглядеть максимально реалистично и лучше подготовить страны к реальной атаке.
Моделирование, которое предлагается французским председательством в ЕС, начнется в нынешнем месяце и завершится во время встречи министров иностранных дел в конце следующего месяца.
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