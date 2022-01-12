КНДР назвала очередной запуск испытанием гиперзвуковой ракеты

Власти Северной Кореи после сообщений ряда стран о запуске снаряда с ее территории заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. За пуском наблюдал председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, сообщило государственное северокорейское информагентство KCNA во вторник, 11 января. По его сведениям, ракета поразила цель на расстоянии в тысячу километров.

ЕС заявил об угрозе международной безопасности

Европейский Союз осудил ракетный запуск КНДР. Неустанное стремление Пхеньяна обзавестись запрещенным оружием представляет собой угрозу международной безопасности и идет вразрез с международными усилиями по возобновлению диалога, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Евросоюз призвал Северную Корею "конструктивно ответить" на готовность к дипломатии, выраженную США и Республикой Кореей, а также приступить к действиям, нацеленным на денуклеаризацию.

Несколькими часами ранее Япония и Южная Корея сообщили о новом вероятном запуске баллистической ракеты КНДР. Это уже второй подобный инцидент с начала года.

Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене. Правитель КНДР Ким Чен Ын ранее пообещал на собрании правящей партии, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.