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Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году
20:05 11.01.2022 |
Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста глобальной экономики - банк ожидает замедления роста с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 и 3,2% в 2023 годах.
Об этом сообщается в докладе Всемирного банка о глобальных экономических перспективах.
"После сильного восстановления в 2021 году мировая экономика начинает заметно замедляться на фоне новых угроз от штаммов COVID-19 и роста инфляции, долгов и неравенства доходов, что может поставить под угрозу восстановление развивающихся стран.
Ожидается, что глобальный рост заметно замедлится с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 году и 3,2% в 2023 году, поскольку отложенный спрос угасает, а фискальная и монетарная поддержка во всем мире прекращается", - говорят во Всемирном банке.
Прогноз на текущий год снижен на 0,2 п. п. по сравнению с июнем.
"Мировая экономика одновременно сталкивается с COVID-19, инфляцией и неопределенностью политики, а государственные расходы и монетарная политика находятся на неизведанной территории. Растущее неравенство и проблемы безопасности особенно вредны для развивающихся стран", - сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.
"Чтобы вывести больше стран на благоприятный путь роста, необходимы согласованные международные действия и комплексный набор ответов национальной политики", - добавил он.
Во Всемирном банке заявляют, что замедление будет совпадать с увеличением разногласий в темпах роста между странами с развитой экономикой и развивающимися странами.
Ожидается, что рост в странах с развитой экономикой снизится с 5 процентов в 2021 году до 3,8 процента в 2022 году и 2,3 процента в 2023 году - эти умеренные темпы будут достаточными для возобновления производства и инвестиций в допандемические тенденции в этих экономиках.
Однако в странах с развивающейся экономикой ожидается, что рост упадет с 6,3% в 2021 году до 4,6% в 2022 году и 4,4% в 2023 году.
"К 2023 году все страны с развитой экономикой достигнут полного восстановления производства; однако объем производства в развивающихся странах будет оставаться на 4 процента ниже тенденции до пандемии.
Для многих уязвимых экономик неудача еще больше: производство в слабых и пострадавших от конфликтов экономиках будет на 7,5% ниже тенденции до пандемии, а производство малых островных государств будет на 8,5 процента ниже", - добавляют во Всемирном банке.
В США на 2022 год Всемирный банк прогнозирует рост ВВП на 3,7% - это на 0,5 п.п. в ниже, чем раньше. В Китае прогнозируется рост в 2022 году на 5,1% - прогноз снижен на 0,3 п.п.
"Первоочередной задачей должно быть обеспечение более широкого и справедливого распространения вакцин, чтобы пандемию можно взять под контроль", - сказала управляющий директор Всемирного банка по политике развития и партнерства Мари Пангесту.
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