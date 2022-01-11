Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году

Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста глобальной экономики - банк ожидает замедления роста с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 и 3,2% в 2023 годах.

Об этом сообщается в докладе Всемирного банка о глобальных экономических перспективах.

"После сильного восстановления в 2021 году мировая экономика начинает заметно замедляться на фоне новых угроз от штаммов COVID-19 и роста инфляции, долгов и неравенства доходов, что может поставить под угрозу восстановление развивающихся стран.

Ожидается, что глобальный рост заметно замедлится с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 году и 3,2% в 2023 году, поскольку отложенный спрос угасает, а фискальная и монетарная поддержка во всем мире прекращается", - говорят во Всемирном банке.

Прогноз на текущий год снижен на 0,2 п. п. по сравнению с июнем.

"Мировая экономика одновременно сталкивается с COVID-19, инфляцией и неопределенностью политики, а государственные расходы и монетарная политика находятся на неизведанной территории. Растущее неравенство и проблемы безопасности особенно вредны для развивающихся стран", - сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

"Чтобы вывести больше стран на благоприятный путь роста, необходимы согласованные международные действия и комплексный набор ответов национальной политики", - добавил он.

Во Всемирном банке заявляют, что замедление будет совпадать с увеличением разногласий в темпах роста между странами с развитой экономикой и развивающимися странами.

Ожидается, что рост в странах с развитой экономикой снизится с 5 процентов в 2021 году до 3,8 процента в 2022 году и 2,3 процента в 2023 году - эти умеренные темпы будут достаточными для возобновления производства и инвестиций в допандемические тенденции в этих экономиках.

Однако в странах с развивающейся экономикой ожидается, что рост упадет с 6,3% в 2021 году до 4,6% в 2022 году и 4,4% в 2023 году.

"К 2023 году все страны с развитой экономикой достигнут полного восстановления производства; однако объем производства в развивающихся странах будет оставаться на 4 процента ниже тенденции до пандемии.

Для многих уязвимых экономик неудача еще больше: производство в слабых и пострадавших от конфликтов экономиках будет на 7,5% ниже тенденции до пандемии, а производство малых островных государств будет на 8,5 процента ниже", - добавляют во Всемирном банке.

В США на 2022 год Всемирный банк прогнозирует рост ВВП на 3,7% - это на 0,5 п.п. в ниже, чем раньше. В Китае прогнозируется рост в 2022 году на 5,1% - прогноз снижен на 0,3 п.п.

"Первоочередной задачей должно быть обеспечение более широкого и справедливого распространения вакцин, чтобы пандемию можно взять под контроль", - сказала управляющий директор Всемирного банка по политике развития и партнерства Мари Пангесту.