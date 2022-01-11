Финансовые новости
- |
- 11.01.22
- |
- 20:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В парламенте Британии исследуют, как эффективнее бороться с «грязными» российскими деньгами в стране
16:37 11.01.2022 |
Депутаты специального комитета по иностранным делам, где доминируют консерваторы из Палаты представителей, повторно изучат проблему сомнительных российских денег в стране.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.
Министерству иностранных дел Британии нередко вменяют разногласия между, с одной стороны, жесткой позицией в отношении России на словах и, с другой - неспособностью предотвратить "отмывание" российских денег на территории Британии.
Уже новую главу МИД Лиз Трасс неоднократно призывали повторно исследовать, адекватно ли действующее законодательство и обеспечивается ли его исполнение.
Новое исследование комитета будет происходить как продолжение предыдущего на эту тему, вышедшего в 2018 году, Moscow's Gold, и указавшего на пробелы в антикоррупционном законодательстве.
После этого эксперты аналитического центра Chatham House также указывали, что проблема с российскими деньгами в Британии остается нерешенной.
Британское правительство также обвиняют в затягивании применения законодательства для противодействия, в частности публичного реестра бенефициарных владельцев зарубежных компаний, как покупают или продают определенные активы.
Лидер комитета Том Тагендхет сказал, что расследование должно начаться весной и исследовать будут не столько законодательство, а то, насколько оно выполняется.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игра нервов. Посадит ли Зеленский Порошенко в СИЗО
|В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения
|Арест имущества Порошенко – нерождественское поздравление украинцев по-зеленски
|Казахи напугали. Почему Кремль навсегда откажется от проекта «преемник Путина»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году
|Россия начала новые военные учения вблизи границ с Украиной
|В парламенте Британии исследуют, как эффективнее бороться с «грязными» российскими деньгами в стране
|Скандал в центробанке США. Вице-президент ФРС ушел в отставку из-за торговли акциями
|В США опасаются ухудшения отношений с ФРГ из-за «СП-2»
|Мобильный кошелек для цифрового юаня возглавил чарты магазинов приложений в Китае
|Экономический подъем определяет перспективы глобального финансового сектора в 2022г - Fitch
Это интересно
|В 2021 году криптомошенники похитили рекордные 14 миллиардов долларов
|ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с 1000 гривен
|Sony показала семиместный кроссовер, который может пойти в серию
|В 2021 финансовом году глава Apple Тим Кук заработал почти 100 млн долларов - это на 570% больше, чем годом ранее
|Контрабанда 14 кг золота украинским дипломатом в Польше: суд раскрыл детали дела
|Morgan Stanley сэкономил $100 тыс. на утилизации жёстких дисков, а в результате потерял $120 млн
|Крупные компании присматриваются к квантовым вычислениям