Скандал в центробанке США. Вице-президент ФРС ушел в отставку из-за торговли акциями

Вице-президент Федеральной резервной системы США Ричард Кларида уходит с должности за пару недель до истечения полномочий, пишет FT.

Кларида досрочно уходит в отставку после того, как стало известно, что он незаконно занимался продажей акций в начале пандемии. Чиновник скрыл перевод суммы от $1 млн до $5 млн из фонда облигаций в фонд акций за считанные дни до решения ФРС об экстренных мерах по поддержке фондового рынка.

Его уход знаменует собой третью крупную отставку высокопоставленного чиновника ФРС за последние месяцы из-за торговой активности. Эрик Розенгрен и Роберт Каплан, возглавлявшие два региональных отделения банка, ушли в отставку в сентябре.

"Для центрального банка невероятно плохо, что три его высокопоставленных чиновника уходят в отставку в течение нескольких месяцев за нарушение правил", - сказал бывший сотрудник ФРС.

Торговый скандал впервые разразился в сентябре, когда выяснилось, что в прошлом году Розенгрен и Каплан часто покупали и продавали отдельные акции, а также владели долями в нескольких инвестиционных фондах.

Скандальные причины увольнения Кларида создают "дефицит доверия" к ФРС, что опасно в преддверии повышения ключевой ставки в этом году, отмечают эксперты газеты.

Директор Центра фискальной и денежно-кредитной политики Брукингского института Дэвид Вессель отмечает, что подобные скандалы серьезно подрывают доверие к ФРС и создают образ ведомства как элитного института, "работающего скорее на банкиров, а не на благо общества".