Экономический подъем определяет перспективы глобального финансового сектора в 2022г - Fitch

Подавляющее большинство прогнозов по секторам и подотраслям финансовых организаций (ФО) являются нейтральными на 2022 год, отражая ожидания продолжающегося, хотя и замедляющегося восстановления мировой экономики, а также улучшения операционной среды для банков, небанковских финансовых учреждений (НФУ), страховщиков и перестраховщиков, сообщается в пресс-релизе Fitch Ratings.

"Мы ожидаем ухудшения качества кредитных активов банков и НФУ в 2022 году по мере ослабления фискальной и политической поддержки. Тем не менее, мы полагаем, что банки компенсируют эти сокращения за счет повышения прибыльности до обесценения и сокращения резервов на возможные потери по ссудам и избыточных резервов капитала, накопленных во время пандемии. Устойчивый уровень капитала НФУ, рейтингуемых Fitch, и улучшенные профили фондирования должны помочь смягчить умеренный рост стоимости кредита. Ожидается также, что операционные показатели НФУ будут поддерживаться за счет постепенного повышения процентных ставок", - отмечается в сообщении.

Указано также, что глобальное ужесточение денежно-кредитной политики будет способствовать увеличению доходов страховщиков жизни, однако негативное влияние исторических низких ставок на рентабельность еще некоторое время будет сохраняться. Низкие ставки привели к увеличению доли страховщиков жизни в альтернативные инвестиции с более высоким риском, а также к структурному сдвигу в сторону моделей с меньшим капиталом. Восстановление экономики должно привести к росту объемов в направлениях бизнеса, не связанных со страхованием жизни, с ожидаемой ценовой дисциплиной. Ожидается, что требования нормализуются, но расходы будут расти с инфляцией.

Fitch поддерживает 141 прогноз для финансовых организаций по всему миру, при этом 80%, или 113 эмитентов, оцениваются как "нейтральные" на 2022 год. 12% (17) прогнозов улучшаются, а 8% (11) ухудшаются на 2022 г.