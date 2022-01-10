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Германия прекратила экспорт оружия в Казахстан
08:38 10.01.2022 |
Власти Германии решили прекратить поставки продукции военного назначения в Казахстан из-за кризисной ситуации в стране.
Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".
Никаких подробностей кроме того, что немецкими властями уже приняты меры, чтобы экспорт таких товаров в Казахстан больше не осуществлялся, не сообщается.
Решение принято после того, как президент Казахстана разрешил армии открывать по протестующим огонь на поражение без предупреждения.
В 2021 году в Германии было выдано 25 лицензий на поставку оборонной продукции в Казахстан на общую сумму около 2,2 миллиона евро. Это небольшая часть германского экспорта.
Казахстан не является одним из основных получателей немецкой оборонной продукции, но, как свидетельствует, доклад Боннского международного центра конверсии (BICC) от декабря 2021 года, в последние годы Германия регулярно поставляла туда охотничьи и спортивные винтовки, системы технической разведки, легкие вертолеты, а также спутниковое и ракетное топливо для космодрома Байконур.
Кроме того, Казахстан закупал германские пистолеты. В частности, по данным BICC, немецкая фирма Sig Sauer поставила несколько сотен пистолетов для службы безопасности бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спецподразделения по борьбе с терроризмом "Аристан".
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