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Турция намерена обеспечить всю страну черноморским газом
11:25 06.01.2022 |
В 2022 году газ, добываемый Турцией в Черном море, будет поступать во все уголки этой страны. Как сообщило в субботу 1 января, агентство Anadolu, такое заявление сделал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.
Дёнмез посетил 31 декабря строящийся завод по переработке природного газа Филиос провинции Зонгулдак на севере Турции. "Отсюда газ с Черного моря будет поступать на сушу. Первоначальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров", - цитирует министра агентство Anadolu.
По оценке главы турецкого Минэнерго, предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Как отметил политик, промышленный комплекс рассчитывают ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции. От этого выиграют и турецкий народ, и само государство, подчеркнул Дёнмез.
Ранее он заявил, что месторождение природного газа "Сакарья", открытое недавно в Черном море, сможет покрыть почти треть внутренних потребностей страны. По его словам, это произойдет, когда производственная мощность достигнет своего максимума к 2027 году.
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