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Китай отменил все ограничения для зарубежных автопроизводителей
КНР сняла все ограничения на инвестиции иностранных производителей в местный автопром - эти изменения были приняты китайскими властями в 2018 году. Ограничения были введены в 1994 году и позволяли иностранным корпорациям организовывать производство автомобилей в Китае только в рамках совместных предприятий с местными компаниями, причем доля зарубежного участия не могла превышать 50 процентов.
Как сообщает издание GM Authority, такая схема организации производства была придумана властями для того, чтобы привлекать не только капитал зарубежных компаний, но и их технологии, которыми им приходилось делиться с китайскими партнерами в рамках совместных предприятий. В результате китайские автопроизводители получили доступ к научно-технической базе и освоили современные разработки мировых компаний - турбированные моторы, роботизированные коробки передач, гибридные и электрические силовые установки. С 2018 года правительство КНР начало постепенно снимать ограничения - сначала для гибридов и электрокаров.
Вскоре после этого Tesla построила первое в Китае полностью иностранное предприятие Gigafactory 3 рядом с Шанхаем, которое заработало в конце 2019 года, а BMW и Volkswagen увеличили свои доли в совместных предприятиях BMW-Brilliance и JAC-Volkswagen до 70 процентов. Затем Китай в 2020 году отменил ограничения для производителей коммерческого транспорта, а теперь они перестали действовать и для всех остальных участников рынка. Отныне иностранные компании могут увеличивать свои доли в совместных предприятиях вплоть до 100 процентов или открывать независимые заводы.
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