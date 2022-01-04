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Власти Китая устроят дополнительные проверки IT-компаниям, которые захотят выйти на зарубежные биржи
17:10 04.01.2022 |
Администрация по кибербезопасности Китая (CAC) объявила о введении новых правил, направленных на усиление контроля в технологическом секторе. IT-компании, которые располагают сведениями о более чем 1 млн человек и планируют провести размещение акций на зарубежных биржах, начиная с 15 февраля 2022 года, должны будут пройти особую проверку уровня кибербезопасности.
«Листинг на фондовой бирже может привести к тому, что ключевая информационная инфраструктура, важные данные или большой объём личных данных будут подвергать воздействию, контролю или злонамеренному использованию со стороны иностранных правительств», - говорится в заявлении регулятора.
В дополнение к этому CAC заявила о введении с 1 марта 2022 года новых правил регулирования алгоритмов подбора рекомендаций для усиления контроля за СМИ, использующими эту технологию при распространении информации. Эти изменения также позволят пользователям отключать службу подбора рекомендаций. Ожидается, что озвученные изменения в регулировании IT-сектора затронут множество компаний, таких как ByteDance и Alibaba Group. Представители упомянутых компаний воздерживаются от комментариев по данному вопросу.
Анонсированные изменения стали последним шагом на пути китайских регуляторов по усилению контроля над IT-сегментом и некоторыми другими сферами. Пока неизвестно, будут ли распространяться новые правила на компании, которые планируют провести листинг на бирже Гонконга. Предполагается, что этого не случится, поскольку власти воспринимают Гонконг, как часть Китая, офшорный, но не иностранный рынок.
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