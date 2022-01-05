Финансовые новости
- |
- 05.01.22
- |
- 03:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сбитый «Боинг» МАУ: суд в Канаде постановил выплатить 74 млн евро
16:50 04.01.2022 |
Суд в канадской провинции Онтарио постановил, что родственникам шести пассажиров Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), сбитого в январе 2020 года военными из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), должны быть выплачены свыше 107 млн канадских долларов (74 млн евро). Решение о выплатах вынес в понедельник, 3 января, судья Эдвард Белобаба.
Истцы требовали компенсации в размере 1,5 млрд канадских долларов. Для ее перечисления они настаивали на изъятии иранских активов в Канаде и за рубежом.
Из суммы, указанной судом в Онтарио, 7 млн канадских долларов должны пойти на возмещение трат, в частности судебных издержек, 100 млн канадских долларов - послужить денежной компенсацией.
Знаковый вердикт
"Суд прекрасно понимает, что возмещение ущерба является плохой заменой потерянным жизням", - отметил при этом Белобаба.
Как уточнило агентство AP, пока неясно, каким именно образом семьи будут взыскивать с Ирана указанную сумму. Вместе с тем это - знаковое решение для родственников, которые жаловались на отсутствие прозрачности и подотчетности в иранском расследовании, констатирует агентство.
Адвокаты истцов уже приветствовали решение суда как "беспрецедентное для канадского законодательства".
Сбитый лайнер МАУ
Лайнер "Международных авиалиний Украины", летевший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившихся на его борту: граждане Афганистана, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Лишь через несколько дней ответственность за катастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции, признав, что самолет был сбит по ошибке.
В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложенные Тегераном выплаты семьям погибших - по 80 тысяч долларов (70 900 евро), сочтя эти суммы недостаточными.
В марте 2021 года МИД Украины раскритиковал отчет Ирана о крушении лайнера, назвав его "сборником манипуляций" и "циничной попыткой скрыть истинные причины катастрофы". В мае 2021 года судья Эдвард Белобаба допустил, что ракетная атака на украинский лайнер могла быть "намеренным актом терроризма".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Полевение власти, объединение оппозиции и новые политпроекты: Какими будут политические тренды в Украине в 2022 году
|На суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве: Какие международные военные учения пройдут в Украине в 2022 году
|Полгода рынку земли. Почему украинцы не спешат покупать гектары
|Какие ФОПы могут не использовать кассовые аппараты с 1 января: разъяснение Минфина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Казахстане начались столкновения полиции и протестующих
|В ЕС могут признать «зелеными» атомную энергию и газ
|Власти Китая устроят дополнительные проверки IT-компаниям, которые захотят выйти на зарубежные биржи
|В Китае термоядерный реактор разогрели в 5 раз сильнее Солнца
|Китай продолжит модернизацию ядерного арсенала
|Сбитый «Боинг» МАУ: суд в Канаде постановил выплатить 74 млн евро
Это интересно
|Двухфакторная идентификация больше не самый безопасный способ защиты
|Вакцина от «омикрона»: кто ее разрабатывает и когда ее ждать
|Совладелец АТБ инвестировал $5 млн в украинский стартап по производству роботов Deus Robot
|Власти Кореи порекомендовали Apple и Google забанить P2E-игры
|Названы самые дорогие аукционные автомобили 2021 года
|Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год
|Модератор TikTok подала в суд на соцсеть за моральную травму от просмотра видео