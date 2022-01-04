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США полностью вывели войска из Ирака
10:31 04.01.2022 |
Военная операция США и их союзников против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке официально завершена. "Никаких иностранных военных формирований на иракской земле нет", - объявило правительство в Багдаде в пятницу, 31 декабря. Согласно его сведениям, иностранные войска и их боевая техника покинули иракскую территорию.
В Ираке остались лишь иностранные военные советники, которые являются "приглашенными гостями Республики Ирак", заявил накануне премьер-министр страны Мустафа аль-Каземи.
Операция США в Ираке длилась 18 лет
Военная миссия антитеррористической коалиции в Ираке началась в 2014 году, после того как боевики ИГ захватили значительные территории на севере и западе страны. При международной поддержке, в том числе германского бундесвера, иракским силам безопасности удалось оттеснить экстремистов. В декабре 2017 года тогдашний премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победе над ИГ.
В июле 2021 года Соединенные Штаты анонсировали вывод военных формирований коалиции до конца года. По данным Белого дома, в настоящее время на территории Ирака находятся 2500 американских военнослужащих, задействованных в качестве инструкторов и консультантов, их число в обозримом будущем останется таким же.
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