Китай намерен стать центром глобальной робототехнической индустрии к 2025 году

Китай намерен к 2025 году стать центром инноваций для мировой робототехнической отрасли, достичь прорыва в разработке компонентов робототехники и расширить применение «умных» устройств в большем количестве секторов.

По словам экспертов, данный шаг является частью более широкого стремления страны решить проблему стареющего населения и использовать передовые технологии для модернизации промышленности.

Как сообщается в документе Министерства промышленности и информационных технологий, операционная прибыль индустрии робототехники Китая будет расти в среднем на 20% в год с 2021 по 2025 год. Китай был крупнейшим в мире рынком промышленных роботов восемь лет подряд. В 2020 году плотность производственных роботов (показатель, используемый для измерения уровня автоматизации в стране) достигла 246 единиц на 10 тыс. жителей, что почти вдвое превышает средний мировой показатель.

По словам представителя министерства, Китай стремится удвоить количество своих производственных роботов к 2025 году. Высокотехнологичные современные роботы будут использоваться в большем количестве секторов, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, железнодорожный транспорт, логистика и горнодобывающая промышленность. Также будут предприняты дополнительные усилия для достижения прорывов в разработке основных компонентов роботов, таких как редукторы скорости, серводвигатели и панели управления.

С 2016 по 2020 год индустрия робототехники Китая быстро росла, при этом среднегодовые темпы роста составляли около 15%. Согласно данным министерства, в 2020 году операционная прибыль сектора робототехники Китая впервые превысила 100 млрд юаней ($15,7 млрд).