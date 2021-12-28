Финансовые новости
- |
- 28.12.21
- |
- 21:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ЕС за год вакцинировали от коронавируса 78% взрослых
18:18 28.12.2021 |
78 процентов взрослого населения Европейского Союза полностью вакцинированы против коронавируса.
Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".
"Сегодня год назад во всей Европе стартовала вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. Более 78 процентов взрослых в ЕС сейчас вакцинированы. Мы благодарны медицинским работникам и работникам на передовой, которые берегли нас и наши общины в эти времена", - заявила она находится в обращении.
В последние недели ряд европейских стран постепенно возвращают ограничения из-за распространения варианта "Омикрон", уже ставшего доминирующим в Португалии и Ирландии.
Франция объявила об ограничениях на три недели, но комендантского часа в канун Нового года не будет.
В части федеральных земель Германии 27 декабря начали действовать новые ограничения, в частности, закрывающие ряд заведений и ограничивающие время работы ресторанов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады
ТОП-НОВОСТИ
|Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения
|Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД власть над всеми и почему это не заработает
|Придется несладко. Как цены на газ бьют по производству и опустошают прилавки
|Позитив недели. Террористов, сбивших «Боинг» рейса MH17, осудят пожизненно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Почему важно регулярно менять масло в трансмиссии авто?
В РУБРИКЕ
|В ЕС за год вакцинировали от коронавируса 78% взрослых
|Президент Польши ветировал скандальный закон, который давил на ключевой независимый канал
|«Налог на Google». Amazon и eBay повысили тарифы для украинцев
|Китай вывел на орбиту спутник стереоскопической картографии
|Радикалы из "Талибана" распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
|Талибы запретили водителям включать музыку и возить женщин без хиджабов
Это интересно
|В этом году выручка игровой индустрии достигла 180,3 млрд долларов
|Китайский регулятор нацелился на онлайн-платформы в стремлении «очистить» интернет
|TikTok обогнал Google по популярности в мире - теперь это самый посещаемый сайт
|Учёные выяснили, как легко продлить жизнь литиевых аккумуляторов на 30 %
|В ООН прервали переговоры о регулировании автономного оружия
|Samsung анонсировала игровой стандарт HDR10+ GAMING для дисплеев — HDR с низкой задержкой и переменной частотой
|Зараженных штаммом «омикрон» госпитализируют меньше, чем носителей других типов коронавируса - исследования