«Налог на Google». Amazon и eBay повысили тарифы для украинцев

Популярный ecommerce-сервис eBay и интернет-ритейлер Amazon с января прибавят к стоимости своих услуг 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в связи со вступлением в силу закона о "налоге на Google". Об этом говорится в письмах, разосланных украинским пользователям, пишет ain.ua.

Теперь для украинцев каждая покупка через эти платформы будет стоить на 20% дороже, чем это было до сих пор.

В письме отмечается, что в связи с изменением налогового регулирования компания добавляет НДС к стоимости своих услуг, эта ставка будет применена к каждой оплате услуги, которую будут осуществлять украинские пользователи.

В то же время, в компании заверили, что это изменение никак не отразится на товарных объявлениях и пользователям площадки не нужно будет ничего менять.

eBay взимает два вида базовых комиссий для продажи товаров большинства категорий: insertion fees (при размещении объявлений) и final value fees (по продаже товара).

В то же время Amazon предупредил, что с января некоммерческим пользователям нужно указать налоговый регистрационный номер в своем аккаунте Seller Central. Для этого в настройках раздела "Информация о налогах" нужно выбрать в списке стран "Украина" и указать свой налоговый номер. А с 1 января 2022 г. компания тоже начнет взимать НДС в размере 20% за свои услуги.