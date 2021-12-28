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Талибы запретили водителям включать музыку и возить женщин без хиджабов
09:40 28.12.2021 |
Правящее в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан", запретило водителям включать музыку в автомобиле. Кроме этого, им введены ограничения для женщин, находящихся в машине в качестве пассажиров. Согласно письменному распоряжению министерства по распространению добродетели и предотвращению порока, провоз женщин без хиджаба в автомобилях запрещен. Также женщины без хиджаба не должны допускаться на борт самолета. Информацию о принятии данной директивы в воскресенье, 26 декабря, подтвердил официальный представитель министерства Мухаммед Садик Асиф.
Как именно должен выглядеть хиджаб, из директивы, которая была распространена и в соцсетях, не ясно. Как правило, под хиджабом в "Талибане" подразумевают не накидку, скрывающую волосы и шею, а покрывало, закрывающее фигуру с головы до ног.
Изданное распоряжение также предписывает водителям не допускать в автомобиль женщин, намеревающихся совершить поездку на расстояние более 45 миль (примерно 72 километра) без мужского сопровождения. Помимо этого, директива "Талибана" обязывает водителей делать перерывы на молитвы, а также советовать другим мужчинам отращивать бороды.
Вопреки своим обещаниям "Талибан" урезал права женщин
"Талибан", правительство которого до сих пор официально не признала ни одна страна, вновь захватил власть в Афганистане в середине августа нынешнего года. Несмотря на данные после этого обещания уважать женщин, он заметно урезал их права. Так, во многих случаях женщины больше не могут вернуться на свои рабочие места. Большинство средних школ для девочек в стране закрыли. Уличные протестные акции женщин, активно борющихся за свои права, были жестоко подавлены. Многие женщины бежали из страны.
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