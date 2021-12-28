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Переговоры в Вене: Иран настаивает на снятии «нефтяных» санкций США
09:12 28.12.2021 |
Власти Ирана перед началом нового раунда переговоров о ядерной программе Тегерана потребовали снять со страны санкции, введенные США и затрагивающие торговлю нефтью. Задачей-минимумом очередной серии консультаций в Вене должно стать возвращение иранского экспорта нефти в норму и обеспечение доступа к вырученным за нефть деньгам в иностранных банках, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян в понедельник, 27 декабря. Участники венских переговоров вновь обсуждают возможность снятия штрафных мер Вашингтона с Исламской Республики в обмен на согласие Ирана ограничить развитие его ядерной программы.
Ядерное соглашение с Ираном
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, после чего Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры против Тегерана.
Иран продолжает обогащать уран
Переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД начались в столице Австрии в апреле, но зашли в тупик после избрания президентом Ирана сторонника жесткой линии в отношениях с Западом Эбрахима Раиси. Между тем Тегеран продолжает увеличивать запасы урана, обогащенного до уровней, которые превышают согласованный в СВПД.
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