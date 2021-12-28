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Иран в ходе маневров испытал баллистические ракеты
09:09 28.12.2021 |
Армия Ирана в завершение пятидневных маневров произвела несколько запусков баллистических ракет. Эти испытания являются предупреждением Израилю, заявил главнокомандующий иранской армией Мохаммед Багери в пятницу, 24 декабря. Он сказал, что его страна располагает сотнями ракет, "способными разрушить страну, которая решится напасть на Иран".
Глава Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами также выступил с угрозами в адрес Израиля, указав, что прошедшие в Иране маневры являются "самым серьезным предупреждением представителям сионистского режима". "Если они совершат малейшую ошибку, мы отрежем им руку", - пригрозил Салами.
Военные учения "Великий пророк" начались 20 декабря на территории трех провинций, имеющих выход к Персидскому заливу: Бушер, Хормозган и Хузестан.
Великобритания осудила запуск баллистических ракет
Правительство Великобритании резко осудило запуск баллистических ракет в ходе этих маневров. Баллистические ракеты являются угрозой для региональной и международной безопасности, их применение является вопиющим нарушением резолюции Совбеза ООН 2231, запрещающей Ирану любые действия, связанные с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерные боеголовки, говорится в заявлении британского МИДа.
Военные учение в Ираке прошли на фоне продолжающихся в Вене переговоров о спасении международной атомной сделки по Ирану, заключенной в 2015 году. По словам дипломатов, переговоры сейчас идут исключительно трудно, администрация Соединенных Штатов уже готовится к их провалу.
США при администрации президента Дональда Трампа в 2018 году в одностороннем порядке вышли из атомной сделки, назвав ее абсолютно неприемлемой, и вновь ввели против Ирана широкие санкции. В ответ Иран стал поэтапно отказываться от соблюдения условий международной договоренности. Израиль категорические отвергает заключенную в 2015 году атомную сделку с Ираном.
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