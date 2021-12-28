Армия США заказала постройку двух подводных беспилотников

Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) перешло ко второй фазе программы Manta Ray по созданию автономных беспилотных подводных аппаратов (UUV). Эти дроны будут полностью независимы от инфраструктуры, им не понадобятся внешнее сопровождение, обслуживание и даже зарядные станции, так как черпать энергию беспилотники, скорее всего, будут от подводных течений.

Уникальные полноразмерные прототипы UUV построят Northrop Grumman Systems (разработала наземное технологическое оборудование для телескопа «Джеймс Уэбб») и Martin Defense Group (специализируется на силовых установках для небольших кораблей и беспилотников). В техзадании DARPA указано, что дроны должны обладать высокой автономностью для длительных походов в любых климатических условиях. Разумеется, из-за постоянного контакта с морской водой им необходима защита от коррозии и биологических загрязнений макро- и микроорганизмами. Система управления беспилотников должна различать и классифицировать все потенциально опасные для дрона объекты, будь то водоросли, рифы или расселины в леднике.





Такие «скаты» смогут плавать месяцами независимо от судов сопровождения и инфраструктуры. Их не нужно будет обслуживать и заряжать, потому что черпать энергию беспилотники, как предполагает New Atlas, будут от подводных течений. Дроны идеально подойдут для разведывательных и исследовательских миссий, так как малозаметны и бесшумны. Подрядчики DARPA уже начали тестировать подсистемы аппаратов, а позднее собираются представить и рабочие прототипы, с обязательной демонстрацией их работы в условиях, близких к реальным.

Ну а пока DAPRA показывает рендеры Manta Ray, военно-воздушные силы Соединённых Штатов успешно проводят боевые стрельбы в Мексиканском заливе, используя новую систему запуска крылатых ракет Rapid Dragon. Она названа в честь китайских арбалетных катапульт Цзи Лун Чэнь (буквально «быстрые драконьи повозки»), использовавшихся армией Сюань У в XI веке, и позволяет размещать вооружение в отсеках транспортных самолётов.