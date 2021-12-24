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Страны Запада осудили Мали за размещение бойцов ЧВК Вагнера
09:35 24.12.2021 |
Сразу несколько стран Запада резко раскритиковали размещение бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мали. "Мы решительно осуждаем размещение группировок наемников на малийской территории. Их присутствие способно лишь ухудшить обстановку в Западной Африке, привести к усугублению ситуации с правами человека ... и воспрепятствовать попыткам международного сообщества обеспечить защиту мирных жителей и поддержку малийских вооруженных сил", - говорится в совместном заявлении Германии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии, опубликованном в четверг, 23 декабря.
Кроме того, Запад глубоко сожалеет, что "переходные власти Мали используют и без того скудный бюджет для оплаты услуг иностранных наемников вместо поддержки собственной армии". Авторам заявления известно, что российские власти обеспечивают материальную поддержку размещению группы Вагнера в Мали, отмечается в заявлении. Германия и другие государства призывают Москву "перейти к ответственной и конструктивной деятельности" в регионе.
Приоритет Берлина - безопасность бундесвера в Мали
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) охарактеризовала позицию официального Бамако как ошибочную. Берлин намерен координировать со своими международными партнерами дальнейшие действия и участие Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) в миссии в Мали, добавила она. Безопасность наших военнослужащих является приоритетом, указала глава германского оборонного ведомства.
В западноафриканской республике находится более 1350 служащих бундесвера в рамках миротворческой миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) и миссии European Union Training Mission (EUTM), отмечает агентство dpa.
В середине сентября стало известно, что переходное правительство в Мали близко к заключению договора об отправке российских военных наемников для обучения малийских вооруженных сил и обеспечения защиты руководства страны. Дипломатические и военные власти Франции и Германии пригрозили вывести свои войска из западноафриканской страны в случае появления там российских наемников. А представительство Евросоюза в Мали допустило, что ЕС прервет отношения с официальным Бамако.
Со своей стороны, Кремль поначалу отрицал присутствие наемников из РФ в западноафриканской республике. Однако в конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами.
Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера
В середине декабря Европейский Союз ввел санкции в отношении ЧВК Вагнера, а также восьми физических лиц и трех компаний, связанных с ней. Штрафные меры означают замораживание активов попавших под санкции лиц на территории ЕС. Европейским лицам и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы тем, кто числится в списке. Кроме того, физическим лицам из ограничительного перечня запрещено въезжать в страны Евросоюза.
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