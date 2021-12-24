Экс-премьер Франции вошел в совет директоров крупнейшей нефтегазохимической компании России

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в состав совета директоров компании "СИБУР", крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России.

Сообщения об этом обнародовано на сайте компании в четверг, 23 декабря, сообщает "Европейская правда".

Фийона включили в кандидаты еще 18 ноября, но "СИБУР" сообщил об этом одновременно с раскрытием решения собрания акционеров от 22 декабря об избрании нового состава совета, сообщает российское агентство "Интерфакс".

Фийон стал независимым директором. Как отметили в компании, "господин Фийон не только управленец высочайшего уровня, но и последовательный сторонник продвижения повестки дня устойчивого развития, важности переработки и повторного использования сырья".

Фийон вошел в комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям и комитету по устойчивому развитию.

Франсуа Фийон руководил правительством Франции с 2007 по 2012 годы, при президентстве Николя Саркози. Он ушел из политики после проигрыша президентских выборов Эммануэлю Макрону.

Во Франции идет судебный процесс против Фийона за фиктивное трудоустройство жены и детей.