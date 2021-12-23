Столтенберг возразил Путину: НАТО никогда не давал обещаний не расширяться

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг заявления российских властей, что Альянс когда-либо давал обещание не расширяться, в частности на Восток.

Об этом он сказал в интервью DPA, сообщает "Европейская правда".

"НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса. Во-вторых, есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов - Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия-НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась и Россия.

"И союзники категорически отрицают, что обещали что-либо подобное. Сам бывший президент Горбачев сказал, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии", - добавил Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря во время ежегодной пресс-конференции в очередной раз повторил миф о том, что НАТО "обманул" Россию последовательными волнами расширения со времен холодной войны.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.