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Китайский регулятор нацелился на онлайн-платформы в стремлении «очистить» интернет
16:56 23.12.2021 |
Управление киберпространства Китая (CAC) намерено тщательно изучить онлайн платформы, такие как социальные сети и видеохостинги, в целях борьбы с использованием поддельных аккаунтов и распространением фейковой информации в рамках кампании по «очистке» интернета. Регулятор намерен бороться с обманчивым поведением в сети, начиная от завышения показателей вовлечённости и заканчивая оплатой фальшивых отзывов.
Новый проект CAC стартует на фоне широкомасштабных репрессивных мер китайских отраслевых регуляторов, которые затрагивают несколько сфер. Ранее уже был усилен надзор за компаниями в IT-сфере, сфере образования, в сегменте криптовалют и финансов. Ранее на этой неделе CAC провело конференцию с провинциальными и муниципальными органами со всей страны, в рамках которой и было объявлено о начале новой кампании по борьбе с фейковой информацией в интернете.
«На конференции было отмечено, что в настоящее время фабрикация онлайн-трафика, злонамеренный пиар и комментарии за деньги наносят ущерб законным правам и интересам пользователей сети», - говорится в заявлении CAC, где также отмечается намерение регулятора «навести порядок» в интернете. Ранее в этом году китайские регуляторы усилили контроль в некоторых сегментах, в том числе связанных с использованием интернета несовершеннолетними, а также с обсуждением исторических вопросов, взгляд на которые у части общественности отличается от позиций, продвигаемых властями Поднебесной.
Хотя в последнем заявлении CAC не указаны какие-то конкретные платформы, регулятор упоминает ресурсы, связанные с обзорами на фильмы и книги, платформы коротких видео, а также социальные сети. Напомним, в сентябре этого года Государственный совет Китая опубликовал руководство по созданию «цивилизованного» интернета, которое, помимо прочего, отводит сети роль инструмента распространения информации о правящей коммунистической партии и её достижениях.
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