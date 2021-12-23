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В Гонконге демонтировали памятник погибшим на площади Тяньаньмэнь
14:48 23.12.2021 |
В университете Гонконга в среду вечером демонтировали памятник погибшим на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Монумент "Столп позора" изображал гору человеческих тел, символизируя погибших во время протестов против китайских властей на площади в Пекине в 1989 году.
Монумент был одним из немногих уцелевших мемориалов в Гонконге, посвященных трагическим событиям. Площадь Тяньаньмэнь в современном Китае - это очень деликатная тема.
Пекин все активнее подавляет политическое инакомыслие в Гонконге. Город был одним из немногих мест в Китае, где можно было публично вспоминать протесты на площади Тяньаньмэнь.
Руководство университета приказало убрать статую в октябре.
"Решение было принято на основании юридических советов и оценки рисков в интересах университета, - говорится в заявлении управления университета, распространенном в четверг. - Университет также очень обеспокоен потенциальной угрозой для безопасности, которую представляет хрупкая статуя".
Поздно вечером в среду сотрудники университета огородили монумент пластиковой пленкой.
Всю ночь строители вели демонтаж восьмиметрового медного памятника. Охранники блокировали доступ репортеров и пытались помешать им вести съемку.
Памятник стоял на территории студенческого городка на протяжении 24 лет. В университете заявили, что отправят статую на хранение.
Монумент выполнен в форме колонны, состоящей из десятков разорванных и перекрученных тел с застывшим на лицах страданием. Автор памятника Йенс Гальшиот говорит, что изображение должно "напомнить нам о постыдном событии, которое никогда не должно повториться".
Скульптор рассматривает возможность предъявить иск властям и потребовать компенсации.
"Это скульптура, посвященная погибшим в Пекине в 1989 году. Так что, когда вы разрушаете ее таким образом, это все равно, что пойти на кладбище и снести все надгробия", - сказал Гальшиот в интервью Би-би-си.
Почему это важно?
"Статуя была одним из немногих оставшихся известных публичных памятников [жертвам репрессий] ... и напоминанием о более свободном прошлом Гонконга, - сказал Би-би-си доктор Ян Чонг, доцент Национального университета Сингапура. - Ее демонтаж лишает еще одного общественного центра памяти о резне ... и, похоже, сигнализирует, что правительства Гонконга и Пекина больше не будут мириться с публичными демонстрациями в память о событиях 4 июня 1989 года".
Статую разобрали вскоре после парламентских выборов в Гонконге, которые привели к приходу к власти пропекинских кандидатов на фоне рекордно низкой явки. Доктор Чонг считает это совпадение по времени "символическим".
В прошлом году Пекин также принял закон о национальной безопасности, который криминализирует попытки отделения Гонконга и сопутствующую им подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными силами. По словам активистов, главное назначение нового законодательства - это подавление гражданского общества, заключение в тюрьму сторонников демократии и ограничение основных свобод.
Против чего протестовали на площади Тяньаньмэнь?
В апреле 1989 года приверженцы демократических норм правления - более миллиона человек - заняли площадь Тяньаньмэнь и начали самый масштабный протест в истории коммунистического Китая. Он продлился полтора месяца.
Поздним вечером 3 июня на площадь двинулись танки, военные открыли огонь по безоружным демонстрантам. На площади и в ее окрестностях множество людей было убито и ранено.
Правительство Китая заявляет, что погибли 200 мирных жителей и несколько десятков сотрудников службы безопасности. По другим оценкам, погибли от сотен до 10 тысяч человек.
Расстрел демонстрантов повлек широкое и недвусмысленное осуждение со стороны мирового сообщества.
В материковом Китае эту тему стараются не обсуждать, и власти запрещают даже косвенные ссылки на события 4 июня.
В 2020 году власти Гонконга запретили ежегодное бдение в память о событиях на площади Тяньаньмэнь впервые за 30 лет, сославшись на ограничения в связи с пандемией коронавируса. Местные активисты обвиняли гонконгских чиновников в том, что они подчиняются давлению Пекина.
Акция, хотя и немногочисленная, все равно состоялась, а в октябре этого года девять гонконгских активистов были приговорены к тюремному заключению на срок от шести до 10 месяцев за участие в ней. Вместе с активистами за участие в бдениях в тюрьму на 13 месяцев попал и гонконгский медиамагнат Джимми Лай.
Оскорбление идентичности города
Грейс Цой, Всемирная служба Би-би-си, Гонконг
На протяжении десятилетий Гонконг гордился тем, что он "совесть Китая" - единственное место на территории страны, где не забыли резню на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Пекин разрешал ежегодное бдение при свечах в память о кровавом событии, также ставшем частью коллективной памяти Гонконга.
Но в соответствии с законом о национальной безопасности организатор мероприятия - Гонконгский альянс в поддержку патриотических демократических движений в Китае - прекратил существование, а многие лидеры протеста попали в тюрьму. Ясно, что Пекин больше не потерпит публичного неповиновения.
Памятник стоял на территории кампуса более двух десятилетий. Теперь и его пришлось разобрать, причем глубокой ночью.
Для многих стремительный демонтаж статуи стал очередным оскорблением идентичности города.
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