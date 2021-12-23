Бельгия откажется от атомной энергии к 2025 году

Бельгия намерена, как и запланировано, отключить к 2025 году все свои семь атомных реакторов, но не исключает возвращения к атомной энергетике. Члены правящей коалиции в ночь на четверг, 23 декабря, согласовали соответствующий компромисс, сообщили западные информагентства со ссылкой на источники в правительстве в Брюсселе. Согласно договоренности, правительство инвестирует около 100 млн евро в разработку так называемых мини-атомных электростанций.

В настоящее время в Евросоюзе активно обсуждается возможность возрождения атомной энергетики. В Европе с интересом ожидают юридического заключения Еврокомиссии по "зеленым" инвестициям. Регулятор под председательством Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) рассматривает возможность включения атомной энергетики в список возобновляемых форм энергии.

Германия выступает категорически против этого, но другие, в том числе Франция, поддерживают такой вариант. Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что без атомной энергетики Франция и ЕС не смогут, как запланировано, обеспечить климатическую нейтральность к 2050 году.