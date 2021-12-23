Финансовые новости
- |
- 23.12.21
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ООН прервали переговоры о регулировании автономного оружия
12:46 23.12.2021 |
Страны-члены ООН не смогли договориться о регулировании «роботов-убийц» на Обзорной конференции Конвенции о «негуманном» оружии. Вместо этого они согласились продолжить обсуждения, пишет Reuters.
На принятии правил настаивали Международный комитет Красного Креста (МККК) и несколько неправительственных организаций. Они считают, что автономное оружие повышает риски для гражданского населения, создает проблемы для ответственности и увеличивает шансы на эскалацию конфликтов.
«Это реальная упущенная возможность и, на наш взгляд, не то, что необходимо для реагирования на риски, связанные с автономным оружием», - сказал политический советник Юридического отдела МККК Нил Дэвисон.
Многие страны также выразили разочарование результатом.
«Темп технологического развития рискует опередить наши обсуждения», - сказал посол Швейцарии по разоружению Феликс Бауманн.
Источники на переговорах сообщили, что Россия, Индия и США были среди стран, выразивших сомнения в необходимости нового договора.
Клэр Конбой из группы кампании Stop Killer Robots заявила, что результат «обрадовал меньшинство военизированных государств, инвестирующих в разработку этого оружия».
Она ожидает, что выступающие за регулирование страны, такие как Новая Зеландия или Австрия, начнут переговоры вне ООН.
Конвенция о «негуманном» оружии насчитывает 125 участников, включая Россию, США и Китай. Переговоры, продолжающиеся восемь лет, приобрели новую актуальность после мартовского доклада группы ООН, в котором говорилось о первой атаке автономных дронов в Ливии.
Напомним, в декабре генеральный секретарь ООН призвал принять меры против «роботов-убийц».
Китай поддержал главу организации и одним из первых выступил против использования ИИ в военных целях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нардепы от ЕС обратились в правоохранительные органы с заявлением о госизмене и финансировании терроризма Зеленским & Co.
ТОП-НОВОСТИ
|У страха глаза велики. Как «слуги» отдадут полпарламента олигархам и убьют безвиз телевизором
|Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по делу Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского
|Не говорить Зеленскому «нет»: что требует изменить президент в подходах к внешней политике
|Дело Порошенко: Кто и зачем подставляет Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Европарламенте обратились к Украине по поводу обвинений в госизмене против Порошенко
|В ООН прервали переговоры о регулировании автономного оружия
|Украина ввела антидемпинговую пошлину на фанеру и картофельный крахмал из Беларуси
|ЕС настаивает на праве голоса в диалоге по предложениям РФ
|ЕК открыла дело против Польши из-за скандального решения Конституционного суда
|В текущем году в Европе установят рекордные мощности солнечной энергетики
Это интересно
|Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест
|Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час
|Корабль SpaceX Dragon с тремя тоннами грузов отправился к МКС
|Катар инвестировал в малые модульные реакторы Rolls-Royce
|Boeing и Airbus призывают отложить внедрение 5G-сетей C-диапазона в США
|MediaTek продолжает отрываться от Qualcomm, а Unisoc уже вдвое обходит Samsung. Появилась статистика мобильных SoC
|Геймеры потратили на PUBG Mobile и Honor of Kings 5,6 млрд долларов за текущий год