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ЕС настаивает на праве голоса в диалоге по предложениям РФ
22:43 22.12.2021 |
Брюссель настаивает на праве голоса на переговорах с Россией по вопросам безопасности в Европе. ЕС будет взаимодействовать как с США, так и с НАТО, чтобы "обеспечить представление своих интересов" в любом возможном диалоге с Россией по данной проблематике. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном в среду, 22 декабря.
Его комментарий последовал в связи с обнародованием Россией двух проектов договоров, "затрагивающих архитектуру европейской безопасности". Они адресованы соответственно Соединенным Штатам и членам Североатлантического альянса.
"Любая реальная дискуссия по вопросам безопасности в Европе должна опираться на обязательства и обязанности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ООН - истинных столпов европейской архитектуры безопасности - и укреплять их, а не приводить к их эрозии", - полагает глава дипломатии ЕС. "Такая дискуссия должна быть инклюзивной и учитывать проблемы и интересы всех заинтересованных сторон", - добавил Боррель.
"Безопасность Европы находится под угрозой"
По его словам, ЕС вместе с партнерами и союзниками четко дал понять, что будет "решительно реагировать на любые дальнейшие нарушения суверенитета Украины". В то же время Брюссель убежден, что "диалог, переговоры и сотрудничество являются единственным средством преодоления споров и установления мира", добавил политик.
При этом Жозеп Боррель признал, что "безопасность Европы находится под угрозой". По его словам, "наращивание Россией военной мощи на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму создало новые угрозы и опасения вторжения".
Боррель: Предложение о заседании Совета НАТО-Россия - важный шаг
Верховный представитель ЕС добавил, что считает "важным шагом" предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета НАТО-Россия в ответ на обнародование РФ соответствующих документов. "НАТО играет ключевую роль в обеспечении мира в Европе", - констатировал Боррель.
Стягивание российских войск к украинской границе
В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.
Москва постоянно опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России. Так, 21 декабря российский президент возложил на США ответственность за усиление напряженности в Европе.
Владимир Путин 21 декабря обсудил кризис вокруг Украины с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).
Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО
На минувшей неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и предложила альянсу отказаться от ведения военных действий в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проект договора о безопасности, который был направлен в Вашингтон. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.
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