Финансовые новости
- |
- 22.12.21
- |
- 21:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕК открыла дело против Польши из-за скандального решения Конституционного суда
16:41 22.12.2021 |
Еврокомиссия решила запустить процедуру нарушения против Польши в связи с серьезными беспокойствами по поводу недавнего решения Конституционного трибунала.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Конституционный трибунал в своих решениях от 14 июля и 7 октября 2021 года назвал положения договоров ЕС несовместимыми с Конституцией Польши, прямо ставя под сомнение примат права ЕС, напомнили в ЕК.
У Польши два месяца, чтобы ответить на письмо-сообщение Еврокомиссии.
"Еврокомиссия считает, что эти решения Конституционного трибунала нарушают общие принципы автономии, примата, эффективности и единообразного применения права Евросоюза и обязательность решений Суда ЕС", - говорится в сообщении Еврокомиссии.
"По мнению Еврокомиссии, Конституционный трибунал Польши нарушил ст. 19 п. 1 Договора о Европейском Союзе в двух своих последних решениях. В результате этих решений люди, стоящие перед польским судом, не имеют полных гарантий, описанных в этой статье", - заявил еврокомиссар Паоло Джентилони.
Как известно, 7 октября Конституционный трибунал Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране. Суд вынес решение по заявлению премьера Матеуша Моравецкого. Это впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под вопрос договоры ЕС в Конституционном суде.
В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть ответные шаги.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Не говорить Зеленскому «нет»: что требует изменить президент в подходах к внешней политике
ТОП-НОВОСТИ
|Дело Порошенко: Кто и зачем подставляет Зеленского
|Позор на конкурсе в САП. Почему Зеленский опять обманул Байдена и МВФ
|Украина хочет получить очень четкую перспективу от НАТО в 2022г - Зеленский
|Порошенко заявляет, что вернется в Украину в первой половине января
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕК открыла дело против Польши из-за скандального решения Конституционного суда
|В текущем году в Европе установят рекордные мощности солнечной энергетики
|Штаты обвинили Россию в нарушении правил ВТО
|Верховный суд Британии отказал Николасу Мадуро в доступе к золоту Венесуэлы
|США одобрили продажу Литве противотанковых комплексов Javelin
|Die Welt: Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность
Это интересно
|Boeing и Airbus призывают отложить внедрение 5G-сетей C-диапазона в США
|MediaTek продолжает отрываться от Qualcomm, а Unisoc уже вдвое обходит Samsung. Появилась статистика мобильных SoC
|Геймеры потратили на PUBG Mobile и Honor of Kings 5,6 млрд долларов за текущий год
|В этом году Илон Маск заплатит рекордные $11 млрд налогов
|Илон Маск рискует ответить в суде за свой твит о продаже 10 % акций Tesla
|Volkswagen заставит электрокары ID.3 и ID.4 заряжаться быстрее
|TSMC представила технологию N4X — четвёртый уровень улучшения 5-нм техпроцесса