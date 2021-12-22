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В текущем году в Европе установят рекордные мощности солнечной энергетики
14:47 22.12.2021 |
Европейская ассоциация солнечной энергетики SolarPower Europe опубликовала доклад с прогнозом развития отрасли на территории Европейского Союза (EU Market Outlook) на период 2021-2025 гг.
Авторы подсчитали, что в текущем году европейский (ЕС-27) рынок фотоэлектрической солнечной энергетики вырастет на 34%, его объём достигнет 25,9 ГВт новых инсталляций за год. Это лучший результат за всю историю отрасли.
Новый рекорд на 16% превосходит прогноз на 2021 год, данный в предыдущей (прошлогодней) версии EU Market Outlook.
Крупнейшим рынком, как и в прошлом году, стала ФРГ, где добавлено 5,3 ГВт новых солнечных электростанций. Первая пятёрка осталась без изменений. Помимо Германии в неё входят Испания (3,8 ГВт), Нидерланды (3,3 ГВт), Польша (3,2 ГВт) и Франция (2,5 ГВт). В первую десятку впервые вошли не самые солнечные страны - Дания и Швеция.
Установленная мощность солнечной энергетики в Европе достигла почти 165 ГВт. Примерно половина приходится на две страны - Германию (59,9 ГВт) и Италию (22 ГВт).
По прогнозу Ассоциации, в дальнейшем рост сектора ускорится. Для достижения климатических целей требуется более быстрое развитие солнечной энергетики.
Опубликованные сценарии Ассоциации предполагают двузначные темпы роста в период 2022-2025 гг. Даже в центральном сценарии годовой темп роста составит в среднем 18-20%. За период будет добавлено 162,7 ГВт, а установленная мощность европейской солнечной энергетики достигнет 327,6 ГВт к концу 2025 года (в пессимистичном сценарии 270,3 ГВт).
Согласно модели SolarPower Europe до 2030 года, сектор может вырасти аж до 672 ГВт к указанному сроку.
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