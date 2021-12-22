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Штаты обвинили Россию в нарушении правил ВТО
12:16 22.12.2021 |
Действия России, направленные на обеспечение преференций отечественным товарам, и использование пандемии для усиления торговых ограничений противоречат принципам Всемирной торговой организации.
Об этом говорится в заявлении торгового представителя США, а также в отчете о выполнении Россией обязательств ВТО за 2021 год, сообщает Укринформ.
«Россия продолжает отходить от руководящих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационная практика, открытая торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция», - заявила торговый представитель США посол Кэтрин Тай.
В представленном ее офисом отчете для Конгресса США отмечается, что Россия продолжает меры, направленные на обеспечение преференций товарам и услугам отечественного производства. Кроме того, в сельскохозяйственном секторе РФ сохраняет необоснованные ограничения на импорт и не признает гарантий других стран по экспортным поставкам.
Также указывается на злоупотребление со стороны РФ стратегией импортозамещения и использование пандемии COVID-19 для усиления ограничений на торговлю внутри страны.
«Офис торгового представителя США продолжит взаимодействовать с партнерами-единомышленниками и использовать инструменты ВТО, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее поведение в многосторонней торговой системе», - подчеркнула торговый представитель США.
Как известно, после вооруженного вторжения в Украину в 2014 году против России были введены санкции с целью заставить ее отказаться от агрессии. В ответ российское руководство ввело ограничения на импорт определенных категорий товаров и услуг из стран Запада, чем грубо нарушило собственные обязательства как члена Всемирной торговой организации.
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