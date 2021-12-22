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Верховный суд Британии отказал Николасу Мадуро в доступе к золоту Венесуэлы
09:50 22.12.2021 |
Верховный суд Британии отказал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро в доступе к золотому запасу страны стоимостью почти два миллиарда долларов, который лежит в хранилище Банка Англии.
Это уже третье решение британских судебных инстанций о золоте Венесуэлы: Верховный суд Британии отменил решение Апелляционного суда, который в июле этого года отменил решение Высокого суда Англии и Уэльса.
В итоге на данный момент, с точки зрения британской судебной системы, единственный, кто может распоряжаться золотым запасом Венесуэлы - это лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого Британия признает законным руководителем страны.
В то же время де-факто Британия контактирует с правительством Мадуро, поскольку именно он контролирует страну.
В первой половине прошлого года правительство Мадуро попыталось забрать золото из Банка Англии, объясняя,что ему нужны деньги на борьбу с эпидемией коронавируса в Венесуэле. Получив отказ, правительство Мадуро подало в суд.
Гуайдо и другие оппоненты Мадуро уверены, что он потратит это золото не на борьбу с ковидом, а на выплаты иностранным союзникам его режима.
Хуан Гуайдо, которого признают президентом Венесуэлы более 50 стран мира, хочет, чтобы золото оставалось в хранилище Банка Англии.
Николас Мадуро, соратник и преемник покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, в 2018 году во второй раз стал президентом на выборах, которые оппозиция таковыми не признала и объявила им бойкот. В начале 2019 года Гуайдо объявил себя законным главой венесуэльского государства.
И Мадуро, и Гуайдо назначили каждый свое руководство Центрального банка Венесуэлы.
Венесуэла с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, США, Британии и других стран за нарушения прав человека и подавление демократических свобод.
Верховный суд Британии, отказав в понедельник Мадуро, тем не менее, не стал ставить в этом споре последнюю точку. Он предписал Коммерческому суду, подразделению Высокого суда Англии и Уэльса, рассмотреть вопрос, признает ли Британия Хуана Гуайдо главой и государства, и правительства Венесуэлы или же только главой государства.
Гуайдо приветствовал решение Верховного суда и заявил, что он "останется верен конституционному долгу хранить эти средства республики для будущих поколений".
Лондонский адвокат Сарош Зайвалла, представляющий венесуэльский центробанк (по версии Мадуро), сказал прессе, что его клиенты намерены продолжить судебную борьбу и доказать, что то правление центробанка, что сидит при Мадуро в Каракасе - это единственный законный распорядитель венесуэльского золотого запаса.
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