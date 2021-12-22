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США одобрили продажу Литве противотанковых комплексов Javelin
09:31 22.12.2021 |
Госдепартамент США одобрил продажу Литве противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму 125 миллионов долларов. Об этом сообщил Пентагон во вторник, 21 декабря.
Сделка предусматривает поставку 341 ракеты FGM-148F, 30 командно-пусковых установок, запасных частей, а также осуществление технической поддержки. Продажа этих вооружений, по мнению Пентагона, "поможет Литве на долгосрочной основе укрепить оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности в целях удовлетворения потребностей в области национальной обороны".
Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США во вторник уведомило Конгресс о планируемых поставках. Несмотря на одобрение сделки со стороны Госдепартамента, в сообщении не говорится о подписании контракта или завершении переговоров с литовской стороной.
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