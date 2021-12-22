Финансовые новости
- |
- 22.12.21
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Процесс по МН17: обвинение назвало суммы компенсаций семьям жертв
08:37 22.12.2021 |
Прокуратура Нидерландов призвала суд назначить компенсации в размере от 30 до 40 тысяч евро родственникам жертв крушения в небе над Донбассом малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17. Об этом сообщила во вторник, 21 декабря, генеральный прокурор Биргит ван Руссел, выступая с обвинительным заключением в судебном процессе.
"Супругу, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, который жил вместе (с погибшим - Ред.), детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составить 40 тысяч евро", - сказала ван Руссел. Второй категории, к которой относятся дети и родители, не проживавшие вместе с погибшими, по мнению обвинения, должно быть выплачено по 35 тысяч евро. К третьей категории относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и племянницы, они должны получить по 30 тысяч евро.
Самолет компании "Малайзийские авиалинии", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины в районе военных действий между вооруженными силами Украины и сепаратистами. В результате погибли 298 человек. По убеждению прокуратуры, выстрел был совершен из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который в день трагедии был доставлен из России в район, которые контролировали сепаратисты из самопровозглашенной "ДНР". Обвинение исходит из того, что целью стрелявших был украинский военный самолет, а не гражданский лайнер, но уверено, что это не меняет сути обвинений с точки зрения уголовного кодекса Нидерландов.
Процесс по делу о сбитом "Боинге"
20 декабря в Нидерландах начался новый этап судебного процесса по делу о сбитом гражданском лайнере "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний". В судебном комплексе вблизи амстердамского аэропорта Схипхол группа прокуроров, ведущих это дело, начала представлять заключение о виновности четверых подсудимых. Это три гражданина России: бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Суд проходит заочно, обвиняемые на процесс не явились. Только Пулатов сотрудничает с судом, его интересы представляет группа адвокатов.
Обвинительное заключение состоит из нескольких частей: в понедельник сторона обвинения начала с рассказа о ходе расследования, сборе и проверке улик, в том числе подлинности перехваченных телефонных переговоров между другими фигурантами дела. Далее обвинение на процессе сосредоточилось на роли подсудимых, начав с их активной причастности к боевым действиям на востоке Украины и предоставив телефонные переговоры и другие свидетельства того, что обвиняемые, прежде всего Игорь Гиркин, просили военной помощи в России для защиты от авиаударов со стороны украинской армии. Россия свою причастность к трагедии MH17 отрицает.
Во вторник прокуратура продолжила оглашение обвинительного заключения, начав с момента запуска ракеты по лайнеру. Окончание оглашения планируется 22 декабря. Приговор ожидается не позднее конца 2022 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина хочет получить очень четкую перспективу от НАТО в 2022г - Зеленский
|Порошенко заявляет, что вернется в Украину в первой половине января
|Забота о будущем: Почему Банковая хочет вернуть мажоритарщиков
|У «обнальщика» Стрелковского, сдавшего дом Гогилашвили, согласно базе данных, паспорт РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Верховный суд Британии отказал Николасу Мадуро в доступе к золоту Венесуэлы
|США одобрили продажу Литве противотанковых комплексов Javelin
|Die Welt: Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность
|Процесс по МН17: обвинение назвало суммы компенсаций семьям жертв
|Ряд предложений РФ по безопасности явно неприемлемы, остальные можно обсудить, контакты возможны в начале 2022 года - Блинкен
|Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час
Это интересно
|В этом году Илон Маск заплатит рекордные $11 млрд налогов
|Илон Маск рискует ответить в суде за свой твит о продаже 10 % акций Tesla
|Volkswagen заставит электрокары ID.3 и ID.4 заряжаться быстрее
|TSMC представила технологию N4X — четвёртый уровень улучшения 5-нм техпроцесса
|Смарт-очки Ray-Ban Stories получили поддержку Facebook Messenger
|Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов, а сделать их экологичнее
|Брюс Спрингстин продал права на всю свою музыку за рекордные 500 млн долларов