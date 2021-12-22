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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Процесс по МН17: обвинение назвало суммы компенсаций семьям жертв

 

Прокуратура Нидерландов призвала суд назначить компенсации в размере от 30 до 40 тысяч евро родственникам жертв крушения в небе над Донбассом малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17. Об этом сообщила во вторник, 21 декабря, генеральный прокурор Биргит ван Руссел, выступая с обвинительным заключением в судебном процессе.

"Супругу, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, который жил вместе (с погибшим - Ред.), детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составить 40 тысяч евро", - сказала ван Руссел. Второй категории, к которой относятся дети и родители, не проживавшие вместе с погибшими, по мнению обвинения, должно быть выплачено по 35 тысяч евро. К третьей категории относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и племянницы, они должны получить по 30 тысяч евро.

Самолет компании "Малайзийские авиалинии", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины в районе военных действий между вооруженными силами Украины и сепаратистами. В результате погибли 298 человек. По убеждению прокуратуры, выстрел был совершен из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который в день трагедии был доставлен из России в район, которые контролировали сепаратисты из самопровозглашенной "ДНР". Обвинение исходит из того, что целью стрелявших был украинский военный самолет, а не гражданский лайнер, но уверено, что это не меняет сути обвинений с точки зрения уголовного кодекса Нидерландов.

Процесс по делу о сбитом "Боинге"

20 декабря в Нидерландах начался новый этап судебного процесса по делу о сбитом гражданском лайнере "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний". В судебном комплексе вблизи амстердамского аэропорта Схипхол группа прокуроров, ведущих это дело, начала представлять заключение о виновности четверых подсудимых. Это три гражданина России: бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Суд проходит заочно, обвиняемые на процесс не явились. Только Пулатов сотрудничает с судом, его интересы представляет группа адвокатов.

Обвинительное заключение состоит из нескольких частей: в понедельник сторона обвинения начала с рассказа о ходе расследования, сборе и проверке улик, в том числе подлинности перехваченных телефонных переговоров между другими фигурантами дела. Далее обвинение на процессе сосредоточилось на роли подсудимых, начав с их активной причастности к боевым действиям на востоке Украины и предоставив телефонные переговоры и другие свидетельства того, что обвиняемые, прежде всего Игорь Гиркин, просили военной помощи в России для защиты от авиаударов со стороны украинской армии. Россия свою причастность к трагедии MH17 отрицает.

Во вторник прокуратура продолжила оглашение обвинительного заключения, начав с момента запуска ракеты по лайнеру. Окончание оглашения планируется 22 декабря. Приговор ожидается не позднее конца 2022 года.
По материалам: Deutsche Welle
 

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