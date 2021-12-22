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Ряд предложений РФ по безопасности явно неприемлемы, остальные можно обсудить, контакты возможны в начале 2022 года - Блинкен
23:33 21.12.2021 |
Некоторые из предложений России по безопасности явно не могут быть приняты Вашингтоном, а диалог по остальным вопросам может стартовать в начале 2022 года, заявил во вторник глава госдепа Энтони Блинкен.
"Некоторые из предложений явно не подходят", - сказал он на брифинге в госдепе. При этом, по словам Блинкена, есть в российских предложениях и моменты, по которым есть смысл вести диалог.
"Можно было бы ожидать в начале следующего года контактов во всех сферах", - сказал он о возможных переговорах с Россией.
При этом Блинкен предупредил, что на таких переговорах речь должна идти не только о предложениях РФ, но и об инициативах Москвы, вызывающих обеспокоенность США и их союзников.
Ранее помощник госсекретаря Карен Донфрид заявила, что не исключает, что такие контакты могут начаться в январе.
Блинкен в очередной раз напомнил, что США, с одной стороны, готовы заниматься сдерживанием России на мировой арене, а с другой - готовы к диалогу с Москвой.
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