Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час

Суд ЕС постановил во вторник, что рейс должен считаться отмененным с юридической точки зрения, если он перенесен на более чем час, что может улучшить шансы клиентов на компенсацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда и агентство AP.

"Рейс должен считаться "упраздненным" в случае, если действующий авиаперевозчик переносит его более чем на один час" - постановил суд.

Это, отмечается, "может причинить серьезные неудобства для пассажиров, так же, как и задержка".

Суды в Корнойбурге (Австрия) и Дюссельдорфе (Германия), рассматривающие споры между пассажирами, компаниями по управлению претензиями и пятью авиакомпаниями: Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines и Laudamotion попросили суды Европейского суда высказать свое решение.

В случаях, когда перенос рейса на значительный промежуток времени приводит к праву на компенсацию - например, из-за "позднего сообщения о том, что рейс перенесен", - авиакомпании обязаны выплатить компенсацию в размере от 250 до 600 евро в зависимости от расстояния, сказал суд .

Они не могут уменьшить сумму компенсации на 50% на том основании, что предложили пассажиру альтернативный маршрут, что позволит ему или ей прибыть в конечный пункт назначения без задержек, заявил суд.

Авиакомпании все еще могут предложить альтернативный маршрут, если они сделают это достаточно заранее.

Согласно правилам ЕС, пассажиры могут требовать возмещения ущерба, если их рейсы отменяются менее чем за 14 дней до вылета или прибывают с опозданием более чем на три часа или если им отказывают в посадке из-за овербукинга.