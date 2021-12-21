Финансовые новости
- |
- 21.12.21
- |
- 19:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час
Суд ЕС постановил во вторник, что рейс должен считаться отмененным с юридической точки зрения, если он перенесен на более чем час, что может улучшить шансы клиентов на компенсацию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда и агентство AP.
"Рейс должен считаться "упраздненным" в случае, если действующий авиаперевозчик переносит его более чем на один час" - постановил суд.
Это, отмечается, "может причинить серьезные неудобства для пассажиров, так же, как и задержка".
Суды в Корнойбурге (Австрия) и Дюссельдорфе (Германия), рассматривающие споры между пассажирами, компаниями по управлению претензиями и пятью авиакомпаниями: Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines и Laudamotion попросили суды Европейского суда высказать свое решение.
В случаях, когда перенос рейса на значительный промежуток времени приводит к праву на компенсацию - например, из-за "позднего сообщения о том, что рейс перенесен", - авиакомпании обязаны выплатить компенсацию в размере от 250 до 600 евро в зависимости от расстояния, сказал суд .
Они не могут уменьшить сумму компенсации на 50% на том основании, что предложили пассажиру альтернативный маршрут, что позволит ему или ей прибыть в конечный пункт назначения без задержек, заявил суд.
Авиакомпании все еще могут предложить альтернативный маршрут, если они сделают это достаточно заранее.
Согласно правилам ЕС, пассажиры могут требовать возмещения ущерба, если их рейсы отменяются менее чем за 14 дней до вылета или прибывают с опозданием более чем на три часа или если им отказывают в посадке из-за овербукинга.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украина хочет получить очень четкую перспективу от НАТО в 2022г - Зеленский
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко заявляет, что вернется в Украину в первой половине января
|Забота о будущем: Почему Банковая хочет вернуть мажоритарщиков
|У «обнальщика» Стрелковского, сдавшего дом Гогилашвили, согласно базе данных, паспорт РФ
|Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час
|В США началась подготовка ко второму раунду продажи резервной нефти
|США предъявили пяти россиянам обвинения в инсайдерской торговле
|Великобритания упрощает процесс лишения подданства
|Индия провела успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд
|США и Британия направили в Украину экспертов для борьбы с российскими кибератаками - СМИ
|Выборы с китайской спецификой. Пекин сформировал лояльный парламент Гонконга
Это интересно
|В этом году Илон Маск заплатит рекордные $11 млрд налогов
|Илон Маск рискует ответить в суде за свой твит о продаже 10 % акций Tesla
|Volkswagen заставит электрокары ID.3 и ID.4 заряжаться быстрее
|TSMC представила технологию N4X — четвёртый уровень улучшения 5-нм техпроцесса
|Смарт-очки Ray-Ban Stories получили поддержку Facebook Messenger
|Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов, а сделать их экологичнее
|Брюс Спрингстин продал права на всю свою музыку за рекордные 500 млн долларов