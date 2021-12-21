Финансовые новости
- |
- 21.12.21
- |
- 19:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В США началась подготовка ко второму раунду продажи резервной нефти
11:48 21.12.2021 |
В Соединенных Штатах началась подготовка ко второму раунду выпуска сырья из стратегического нефтяного запаса (SPR). Этот шаг Белый дом предпринимает для охлаждения мировых цен на «черное золото» и топлива на АЗС США. Заявки на приобретение нефти из стратегического резерва должны быть поданы к 4 января - первому рабочему дню года, пишет worldoil.
Министерство энергетики США выставляет на продажу очередные 18 млн барр. высокосернистой нефти, которая хранится в пещерах в Техасе и Луизиане. Соответствующий тендер завершается 4 января, а поставки сырья будут осуществляться в период с 1 февраля по 31 марта, говорится в сообщении, размещенном на веб-сайте ведомства.
С конца октября, когда президент Джо Байден и его команда впервые заговорили о том, что они рассматривают различные инструменты для снижения цен на топливо, нефтяные фьючерсы упали примерно на 15%. Нефть подешевела еще больше после того, как в конце ноября появились первые сообщения о COVID-Omicron.
В рамках [сырьевой] кредитной программы было предложено 32 млн барр. высокосернистой нефти из SPR. Из этого объема только 4,8 млн барр. было передано Exxon Mobil Corp.
В последнем тендере Министерство энергетики предлагает продавать запасы из пещер в Биг-Хилл и Брайан-Маунд в Техасе, а также в Уэст-Хэкберри и Байу-Чокто в Луизиане.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украина хочет получить очень четкую перспективу от НАТО в 2022г - Зеленский
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко заявляет, что вернется в Украину в первой половине января
|Забота о будущем: Почему Банковая хочет вернуть мажоритарщиков
|У «обнальщика» Стрелковского, сдавшего дом Гогилашвили, согласно базе данных, паспорт РФ
|Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час
|В США началась подготовка ко второму раунду продажи резервной нефти
|США предъявили пяти россиянам обвинения в инсайдерской торговле
|Великобритания упрощает процесс лишения подданства
|Индия провела успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд
|США и Британия направили в Украину экспертов для борьбы с российскими кибератаками - СМИ
|Выборы с китайской спецификой. Пекин сформировал лояльный парламент Гонконга
Это интересно
|В этом году Илон Маск заплатит рекордные $11 млрд налогов
|Илон Маск рискует ответить в суде за свой твит о продаже 10 % акций Tesla
|Volkswagen заставит электрокары ID.3 и ID.4 заряжаться быстрее
|TSMC представила технологию N4X — четвёртый уровень улучшения 5-нм техпроцесса
|Смарт-очки Ray-Ban Stories получили поддержку Facebook Messenger
|Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов, а сделать их экологичнее
|Брюс Спрингстин продал права на всю свою музыку за рекордные 500 млн долларов