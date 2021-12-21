В США началась подготовка ко второму раунду продажи резервной нефти

В Соединенных Штатах началась подготовка ко второму раунду выпуска сырья из стратегического нефтяного запаса (SPR). Этот шаг Белый дом предпринимает для охлаждения мировых цен на «черное золото» и топлива на АЗС США. Заявки на приобретение нефти из стратегического резерва должны быть поданы к 4 января - первому рабочему дню года, пишет worldoil.

Министерство энергетики США выставляет на продажу очередные 18 млн барр. высокосернистой нефти, которая хранится в пещерах в Техасе и Луизиане. Соответствующий тендер завершается 4 января, а поставки сырья будут осуществляться в период с 1 февраля по 31 марта, говорится в сообщении, размещенном на веб-сайте ведомства.

С конца октября, когда президент Джо Байден и его команда впервые заговорили о том, что они рассматривают различные инструменты для снижения цен на топливо, нефтяные фьючерсы упали примерно на 15%. Нефть подешевела еще больше после того, как в конце ноября появились первые сообщения о COVID-Omicron.

В рамках [сырьевой] кредитной программы было предложено 32 млн барр. высокосернистой нефти из SPR. Из этого объема только 4,8 млн барр. было передано Exxon Mobil Corp.

В последнем тендере Министерство энергетики предлагает продавать запасы из пещер в Биг-Хилл и Брайан-Маунд в Техасе, а также в Уэст-Хэкберри и Байу-Чокто в Луизиане.