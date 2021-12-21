США предъявили пяти россиянам обвинения в инсайдерской торговле

Пять российских граждан, включая бизнесмена Владислава Клюшина, который в настоящее время находится под стражей в США, организовали масштабную схему инсайдерской торговли на десятки миллионов долларов, воспользовавшись украденной путем взлома корпоративной информацией. Об этом заявили американские власти в понедельник, 20 декабря.

Клюшин, владелец базирующейся в Москве компании в сфере информационных технологий, которая, по утверждению прокуратуры, имеет широкие связи с российским правительством, в минувшую субботу был экстрадирован из Швейцарии по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и других правонарушениях, сообщается на сайте Минюста США. Его задержали в марте в швейцарском кантоне Вале, куда он приехал с семьей на отдых на курорте Церматт. В понедельник Клюшин, который находится в тюрьме в штате Массачусетс, предстал перед судом в Бостоне по видеосвязи. Слушания по вопросу о его освобождении под залог намечены на четверг, пишет агентство Reuters.

Взлом данных о компаниях

Клюшина и остальных ответчиков обвиняют в торговле ценными бумагами на основании корпоративной финансовой отчетности, полученной путем взлома двух сервисов, которые помогают компаниям подавать квартальные и годовые отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. По данным прокуратуры, в числе этих компаний были IBM Corp., Snap Inc. и Tesla Inc. Клюшин и сотрудники его компании "М 13" совершали торговые операции как от своего имени, так и для клиентов в обмен на часть прибыли. В рамках этой схемы с 2018 по 2020 годы было получено в общей сложности не менее 82,5 миллиона долларов, говорится в иске SEC, поданном в федеральный окружной суд штата Массачусетс.

Обвинения по данному делу также предъявлены сотруднику "М 13" Ивану Ермакову - одному из 12 предполагаемых офицеров российской военной разведки, которых в 2018 году обвинили в кибератаках на серверы Демократической партии с целью вмешательства в выборы 2016 года в США. Он остается на свободе, как и трое других обвиняемых - директор "М 13" Николай Румянцев и российские бизнесмены Михаил Ирзак и Игорь Сладков, которые, по данным прокуратуры, использовали похищенную информацию для торговли ценными бумагами.

Мониторинг СМИ для Кремля

Клюшин возглавляет несколько компаний, в том числе группу "М13", которая специализируется на программах для мониторинга СМИ. В частности, она разработала систему мониторинга СМИ и соцсетей "Катюша", которой пользуются в Кремле и в российском правительстве. Лишь за 2020 год компания "М13" заключила на госзакупках контракты на общую сумму 355 млн рублей, подсчитала "Медуза".

Экстрадицию Клюшина в США в посольстве РФ в Берне назвали очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах. По словам пресс-секретаря посольства Владимира Хохлова, власти Швейцарии проигнорировали ноту посольства РФ, переданную 17 декабря Федеральному департаменту юстиции и полиции Швейцарии, и обращение защиты Клюшина о необходимости приостановить процедуру экстрадиции на время рассмотрения жалобы адвокатов бизнесмена в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), поданной 16 декабря.