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Индия провела успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд
09:37 21.12.2021 |
Стратегические силы Индии в субботу провели успешное испытание новой баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования Agni Prime (Agni-P), способной нести ядерную головную часть, сообщили представители командования.
Пуск ракеты с дальностью 2 тыс. км был осуществлен с полигона на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.
В ходе испытания были выполнены все поставленные задачи с большой точностью, указали военные.
Это уже второй пуск двухступенчатой твердотопливной ракеты, Первый был осуществлен 28 июня. Она разработана на базе баллистической ракеты Agni-II, но имеет более совершенную систему наведения, высокую точность и способна нести разделяющуюся головную часть с двумя боеголовками индивидуального наведения общим весом до трех тонн. Ракета Agni-P должна прийти на смену ракетами Agni-I и Agni-II.
В настоящее время Индия располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-III и Agni-IV с дальностью 4-4,5 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерную боеголовку.
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