Выборы с китайской спецификой. Пекин сформировал лояльный парламент Гонконга

После воскресных выборов Законодательного совета Гонконга большинство мест в нем заняли пропекинские депутаты. Выборы, на которых кандидатов после проверки на лояльность предварительно утверждал специальный комитет, Пекин назвал очередным свершением "демократии с гонконгскими чертами". Западные страны и местные гражданские активисты рассматривают это как очередной виток удушения свободы в Гонконге.

Первые после подавления гонконгского демократического движения выборы прошли при рекордно низкой явке - чуть больше 30%. Оппоненты коммунистических властей Китая полагают, что большинство избирателей проигнорировало выборы, сочтя, что их голоса ничего не решат.

Одновременно с выборами Пекин выпустил "белую книгу" о реформах в Гонконге, в которой утверждает, что Компартия Китая постоянно поддерживает развитие демократической системы Гонконга и соблюдает принцип "одна страна, две системы" - принцип, по которому в Гонконге после его передачи Британией в 1997 году должны были сохраняться демократические механизмы.

Британия, другие страны и многие правозащитные организации обвиняют Китай в том, что своими преобразованиями последних лет и репрессиями против несогласных он попирает этот принцип.

Пекин в своей "Белой книге" в ответ обвиняет участников протестов 2019 года в антикитайских настроениях и утверждает, что реформы помогли восстановить порядок в Гонконге.

"В "Белой книге" повторяется давняя риторика: Британия не давала Гонконгу демократии, а введение выборов Законодательного совета всего за несколько лет до 1999 года - это был лишь обманный маневр с целью сохранить колониальную власть Британии над китайской территорией", - сообщает корреспондент Би-би-си Мартин Йип.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм высказалась после выборов в том же духе.

"Гонконг вернулся на правильный путь соблюдения принципа "одна страна, две системы". Мы не можем копировать так называемую демократию или правила западных стран", - сказала Лэм журналистам, добавив, что новые законы о выборах позволили отсеять "антикитайские" фигуры и восстановить порядок.

Отсев и квоты

В марте этого года Пекин изменил систему выборов Законодательного совета Гонконга.

Многие активисты демократического движения Гонконга - в тюрьме или за границей после репрессий, последовавших за массовыми протестами 2019 года.

Для оставшихся власти ввели процедуру утверждения кандидатов специальным советом - он проверял соискателей на лояльность Пекину.

В результате, по оценкам местной прессы, из 153 кандидатов только 11 можно было считать относительно независимыми - но они не прошли уже на самих выборах.

Кроме того, было резко уменьшена доля избираемых напрямую депутатов: с половины до всего 20 из 90.

40 депутатов назначают 1500 членов Избирательного комитета, большинство из которых подконтрольны Пекину. Они же будут в марте выбирать главу администрации Гонконга.

Еще 30 мест в Законодательном совете зарезервированы за разными промышленными, торговыми и профессиональными ассоциациями, которые в основном тоже лояльны Пекину.

"В итоге Законодательный совет заполнен лоялистами примерно так же, как послушные законодательные органы в материковом Китае", - резюмирует агентство Франс-пресс.

"Новый Законодательный совет, отныне полностью контролируемый патриотами, станет эффективным хранителем национальной безопасности и единства", - цитирует агентство статью Лау Сюкая, вице-президента пекинского аналитического центра, который занимается Гонконгом.

Голосование ногами

Китайские власти запретили призывать к бойкоту выборов в Гонконге, но само неучастие в них осталось ненаказуемым, и большинство гонконгцев выборы проигнорировало. Проголосовали всего 1,3 млн из 4,5 млн, или 30,2% зарегистрированных избирателей.

В день выборов власти сделали бесплатным проезд на общественном транспорте, но, как передают иностранные корреспонденты, многие жители города предпочли поехать не на избирательный участок, а за покупками или на прогулку.

В 2019 году, когда Гонконг протестовал против покушений Пекина на его автономию, на выборы районных советов пришел 71% избирателей, а 90% депутатских мест получили демократы.

"Совершенно ясно, что люди не пришли голосовать, потому что чувствуют, что это подтасованные выборы, это мошенничество, что голосовать не надо, и они не хотят своим участием придавать этим выборам легитимности. Так что, явка - это громкий сигнал Гонконгу и всему миру, что народ Гонконга не согласен с этими выборами", - сказал Би-би-си бывший гонконгский депутат, ныне живущий в Лондоне Натан Ло.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, отвечая на вопрос журналистов о низкой явке, сказала, что не знает причин и предложила обратиться к другим комментаторам.

Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что в низкой явке виноваты пандемия, а также "антикитайские элементы, жаждущие уничтожить Гонконг, и вмешательство внешних сил".

Британия совместно с англоязычными странами-союзницами осудила новую систему выборов в Гонконге.

"Эти изменения [в законодательстве] уничтожили возможность для существования сколь-нибудь серьезной оппозиции, - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Британии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. - Мы также по-прежнему глубоко обеспокоены общими последствиями принятия Закона о национальной безопасности и множащимися ограничениями свободы слова и свободы собраний".

Гонконг не был полноценной представительной демократией и при британской власти - это все же была колония, которой управлял губернатор. Об этом напоминает и Пекин в своей "Белой книге".

В то же время Гонконг при Британии и первые двадцать лет после передачи Китаю был территорией, где действовали нормы правового государства и соблюдались личные и коллективные демократические права граждан.