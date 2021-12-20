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Давосский форум перенесли на лето из-за распространения штамма «Омикрон»
16:51 20.12.2021 |
Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе в очном формате перенесли на лето из-за ситуации со штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщили организаторы мероприятия в понедельник, пишет "Европейская правда".
Ежегодная встреча должна была состояться с 17 по 21 января 2022 года, теперь она запланирована на начало лета.
Вместо этого участники присоединятся к дискуссиям онлайн, чтобы сосредоточиться на поиске решений для самых актуальных мировых проблем.
Форум в Давосе будет виртуальным второй год подряд из-за распространения коронавируса.
"Сейчас условия пандемии очень усложняют проведение глобальной личной встречи", - говорится в сообщении форума.
Давосский форум - это собрание богатых и влиятельных людей мира. Встреча неоднократно критиковалась в последнее время из-за того, что участники на словах борются с изменением климата, прилетая на частных самолетах и вертолетах.
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