Сенат США в январе будет голосовать за санкции по «Северному потоку-2»

В следующем месяце Сенат США проголосует за проект сенатора Теда Круза о введении санкций по газопроводу "Северный поток-2" в рамках соглашения с демократами по голосованию за ряд назначений на должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Согласно соглашению, зафиксированному во время продолжавшейся всю ночь редкой сессии, Сенат будет голосовать за закон Круза о санкциях, связанных со строительством газопровода, позволяющего России поставлять природный газ в Германию, до 14 января. Для его окончательного принятия понадобится 60 голосов.

Соглашение состоялось после нескольких дней переговоров между Крузом и лидером большинства в Сенате Чарльзом Шумером.

Ранее Круз заблокировал назначение кандидатов Байдена на ряд должностей, пообещав поддерживать блокаду, пока администрация Байдена не введет санкции против газопровода, санкционированные Конгрессом.

Блокада сенатора не препятствует утверждению кандидатов, если они будут поддержаны 50 сенаторами, но это требует времени.

"В конце концов мы закрыли вакансий двух окружных судей, подтвердили девять судей окружного суда, подтвердили 41 посла и подтвердили еще пятерых членов команды президента Байдена", - сказал Шумер.

Голосование по закону Круза может быть тяжелым для демократов, некоторые из которых критиковали газопровод. В рамках переговоров о соглашении сенаторы также обсуждали возможность голосования за конкурирующее предложение Менендеса и установку порога для Круза и Менендеса простым большинством.

Демократы Сената в конечном итоге согласились проголосовать за предложение Круза, но с порогом в 60 голосов, что означает, что республиканцу из Техаса нужно будет привлечь более 10 сенаторов-демократов, чтобы провести свой законопроект через Сенат.

Немецкие чиновники и администрация Байдена призвали Конгресс не вводить санкции по газопроводу "Северный поток-2", предупреждая, что это подорвет трансатлантический альянс.

В прошлом месяце администрация ввела новые санкции против судна, участвующего в строительстве газопровода.