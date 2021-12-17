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Партия Меркель определила нового лидера
17:01 17.12.2021 |
Партия Христианско-демократический союз (ХДС) бывшего канцлера Ангелы Меркель, после поражения на федеральных выборах в этом году ушедшая в оппозицию, определилась со своим новым лидером.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Spiegel Online.
Партия впервые в истории провела по новому лидеру своего рода референдум, в котором предложили принять участие 400 тысячам человек.
С результатом 62,1% голосов победил Фридрих Мерц - корпоративный юрист и бывший глава парламентской группы ХДС. Мерц считался оппонентом и критиком Ангелы Меркель.
Мерц победил своих конкурентов Хельге Брауна (12,1%) и Норберта Реттгена (25,8%). В целом явка составила почти 64%, что является сравнительно высоким показателем. Голосовать можно было как в цифровом формате, так и по почте.
Формально результат опроса еще предстоит утвердить партийному съезду, который пройдет 21 и 22 января. Согласно действующему графику, будущий лидер ХДС должен официально вступить в должность в полдень 22 января.
Фридрих Мерц соревновался за право стать кандидатом в канцлеры от ХДС с Армином Лашетом, но проиграл.
После поражения на сентябрьских выборах Лашет объявил о готовности отдать руководство партией другому лидеру.
ХДС после 16 лет правления во главе с Ангелой Меркель сейчас находится в оппозиции.
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