Финансовые новости
- |
- 17.12.21
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Экс-подрядчик Пентагона задержан в США за попытку шпионажа в пользу России
16:49 17.12.2021 |
Бывший контрактный подрядчик министерства обороны США, 63-летний житель штата Южная Дакота Джон Мюррей Роу-младший задержан в связи с обвинениями в уголовном преступлении, связанном с предполагаемыми попытками заняться шпионажем, говорится в пресс-релизе Минюста США, опубликованном в четверг, 16 декабря.
В сообщении указано, что подозреваемый примерно 40 лет работал инженером-тестировщиком на оборонных подрядчиков, в частности занимался аэрокосмическими технологиями американских ВВС и по роду деятельности имел доступ к материалам различной степени секретности - вплоть до сверхсекретной информации с особым режимом хранения. После того как он неоднократно нарушал режим секретности, а также "проявлял горячий интерес к российским делам", в нем увидели потенциальную внутреннюю угрозу и уволили с работы, а Федеральное бюро расследований (ФБР) начало операцию под прикрытием, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранному правительству.
ФБР провело секретную операцию
В марте 2020 года Роу встретился с агентом ФБР, выдававшим себя за "агента российского правительства", после чего в течение восьми месяцев обменялся с сотрудником ФБР более чем 300 письмами, подтвердив готовность работать на Россию. В пресс-релизе Минюста США отмечается, что в одном из писем Роу раскрыл секретную информацию о конкретных рабочих деталях систем электронного противодействия, применяемых в американских военных истребителях.
Джону Мюррею Роу предъявлены обвинения в попытках передачи правительству иностранного государства информации, связанной с национальной обороной. 17 декабря он предстанет перед окружным судом округа Южная Дакота.
Если суд признает его виновным, Роу грозит максимальное наказание в виде пожизненного тюремного заключения, отмечают в министерстве юстиции США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Запуганный человек с комплексом Наполеона». Откуда пошла волна обсуждения психики Зеленского
|Под знаком тройки. Почему саммит Восточного партнерства оказался успешным для Украины
|«Боевое дежурство». В материалах российского суда признается – на Донбассе есть войска РФ
|Дело на $2 млрд. Зачем Зеленский решил ввязаться в войну с профсоюзами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Мебель в стиле лофт легко купить на VоV.Furniture
В РУБРИКЕ
|Президент Чехии назначил новое правительство во главе с Фиалой
|Партия Меркель определила нового лидера
|Вторую нитку газопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом
|Экс-подрядчик Пентагона задержан в США за попытку шпионажа в пользу России
|Россия требует от НАТО обязаться не принимать Украину в свой состав
|ЕС решил продлить экономические санкции в отношении РФ
Это интересно
|Apple выпустила Android-приложение для поиска трекеров AirTag
|Oppo представила смарт-очки Air Glass с функциями умных часов и переводчиком
|В BMW объяснили, почему назвали новый большой кроссовер XM, а не X8
|Хакеры впервые за три года украли деньги банка с его корсчета в российском ЦБ
|США покроет сеть из полумиллиона зарядок для электрокаров
|Уязвимости в миллиардах модулей Wi-Fi и Bluetooth позволяют красть пароли и данные
|Космические силы США проверяют готовность противостоять атакам на спутники