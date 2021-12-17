Экс-подрядчик Пентагона задержан в США за попытку шпионажа в пользу России

Бывший контрактный подрядчик министерства обороны США, 63-летний житель штата Южная Дакота Джон Мюррей Роу-младший задержан в связи с обвинениями в уголовном преступлении, связанном с предполагаемыми попытками заняться шпионажем, говорится в пресс-релизе Минюста США, опубликованном в четверг, 16 декабря.

В сообщении указано, что подозреваемый примерно 40 лет работал инженером-тестировщиком на оборонных подрядчиков, в частности занимался аэрокосмическими технологиями американских ВВС и по роду деятельности имел доступ к материалам различной степени секретности - вплоть до сверхсекретной информации с особым режимом хранения. После того как он неоднократно нарушал режим секретности, а также "проявлял горячий интерес к российским делам", в нем увидели потенциальную внутреннюю угрозу и уволили с работы, а Федеральное бюро расследований (ФБР) начало операцию под прикрытием, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранному правительству.

ФБР провело секретную операцию

В марте 2020 года Роу встретился с агентом ФБР, выдававшим себя за "агента российского правительства", после чего в течение восьми месяцев обменялся с сотрудником ФБР более чем 300 письмами, подтвердив готовность работать на Россию. В пресс-релизе Минюста США отмечается, что в одном из писем Роу раскрыл секретную информацию о конкретных рабочих деталях систем электронного противодействия, применяемых в американских военных истребителях.

Джону Мюррею Роу предъявлены обвинения в попытках передачи правительству иностранного государства информации, связанной с национальной обороной. 17 декабря он предстанет перед окружным судом округа Южная Дакота.

Если суд признает его виновным, Роу грозит максимальное наказание в виде пожизненного тюремного заключения, отмечают в министерстве юстиции США.