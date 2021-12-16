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Фонд Норвегии забирает деньги из компаний, которые несут риски для экологии
13:40 16.12.2021 |
За последние десять лет суверенный фонд Норвегии размером 1,4 триллиона долларов забрал инвестиции из сотен компаний во избежание экологического, социального и управленческого рисков.
Об этом пишет Bloomberg.
Согласно данным, опубликованным фондом, с 2012 года Norges Bank Investment Management продал почти 370 пакетов акций компаний после проверок. Конечная цель фонда состоит в том, чтобы защититься от рисков, которые приведут к финансовым потерям, сказала директор по корпоративному управлению Карин Смит Иэначо.
Имея в портфеле акции 9 тысяч компаний, норвежский фонд намерен основывать будущие инвестиционные решения на результатах нового процесса предварительного отбора в соответствии с экологическим, социальным и корпоративным управлением.
Основываясь на этой модели, фонд заявил, что уже занес 9 компаний в черный список. Еще 65 компаний были определены как представляющие аналогичные риски устойчивости.
Фонд проверяет целый ряд рисков ESG, включая изменение климата, права детей, права человека, налоги и прозрачность, борьбу с коррупцией, управление водными ресурсами, а в последнее время и биоразнообразие.
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